Le Petit Jésus est rentré à Barcelone, 90 ans après

Les membres de l'Église catholique ont alors fait l'objet de violences et de nombreuses églises ont été vandalisées, dont la basilique Santa Maria del Pi. Philip Arthur Dee, dont l’hôtel se trouvait en face de la basilique, assiste, impuissant, à l'incendie. Ce qu'il voit le choque profondément. La basilique brûlait et les objets religieux étaient jetés à même le sol. Une petite statue de l’Enfant Jésus attire alors son attention. Ses yeux, qui avaient fondu à cause du feu, donnent l’impression que des larmes coulent sur son visage. C’est comme si Jésus implorait d'être sauvé. Philip Arthur Dee décide donc de la récupérer. Il l'a emportée avec lui lorsqu’il a été rapatrié en toute hâte vers la France, puis vers le Royaume-Uni. C’est ainsi que le Petit Jésus a passé 88 ans chez ce ressortissant britannique, dans une boîte spéciale qu’il avait confectionnée.