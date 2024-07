Laudate dispose désormais de ses propres ateliers en France

Créée en 2011 afin de proposer des médailles et bijoux "porteurs de sens et intemporels", Maison Laudate a fait l’acquisition en 2022 de la manufacture FIA. Reconnue pour son savoir-faire de médailler, cette industrie lyonnaise permet à Maison Laudate de compter désormais parmi les entreprises qui incarnent l'excellence française.

Une esthétique léchée, un design engageant, un accueil en magasin de qualité… Maison Laudate avait presque toutes les cartes en main pour s’imposer dans le milieu très fermé des bijouteries françaises proposant des produits “porteurs de sens et intemporels”. Créée en 2011, elle compte aujourd’hui six boutiques en France et propose une large gamme de bijoux adaptés à chaque occasion familiale. Après avoir conquis le cœur de ses clients, il restait encore à disposer du savoir-faire de la fabrication de ces bijoux, à commencer par les médailles, pour figurer parmi les entreprises qui incarnent l’excellence française dans ce domaine. C’est chose faite depuis l’acquisition, fin 2022, de la manufacture Fia : “Nous avons eu l’opportunité d’acquérir un atelier de création et de fabrication français, aligné avec les valeurs de Laudate, et participer ainsi à la valorisation du savoir-faire français”, détaille auprès d’Aleteia Delphine Vincent, directrice générale de Laudate.

Fia fait partie des rares en France à poursuivre ce savoir-faire rare. Laudate Fia

Spécialisée dans la création et la fabrication de médailles et d’insignes artistiques, ces ateliers travaillent depuis près d’un siècle – depuis 1928 pour être précis – les métaux précieux. Or, argent, mise en relief, création des outillages, découpe du métal, frappe, travaux de finition… Ces ateliers font partie des rares en France à poursuivre ce savoir-faire rare qu’est la frappe de médaille. “Nos artisans sont tous des experts des métiers de la métallurgie”, reprend encore Delphine Vincent.

Aujourd’hui l’entreprise Laudate compte une trentaine de salariés. “Nos équipes sont fidèles, attachées à l’excellence française des savoir-faire. certaines personnes sont ici depuis vingt ou trente ans ! Leur savoir-faire est extrêmement précieux pour nous”, se réjouit-elle.

Par leur nature même, ces médailles ont un supplément d’âme.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la manufacture FIA frappe, soude, poli, grave et émaille des médailles de tous types : médailles de tradition, de ville, médailles institutionnelles, récompenses sportives, insignes, trophées, médailles d’ancienneté… et puis il y a les médailles de baptême. Elle est offerte traditionnellement par le parrain et la marraine le jour du baptême de l’enfant. “Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit”. C’est par ces mots que le prêtre donne le sacrement du baptême, le premier de la vie chrétienne. Marqué du signe de la croix et plongé dans l’eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. “Par le baptême, le Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ t’a libéré(e) du péché et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit, dit encore le prêtre. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te marque de l’huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi.” Bien plus qu’un bijou, la médaille, bénie par le prêtre, accompagne le nouveau baptisé tout au long de sa vie. Elle est ensuite bien souvent transmise ensuite aux générations d’après.

“Par leur nature même, ces médailles ont un supplément d’âme”, reconnaît volontiers Delphine Vincent. “Une réflexion est menée en amont dans la création de la médaille. Mais notre objectif est aussi de permettre une expérience client unique, alignée avec les valeurs au moment de l’achat.” Laudate et ses ateliers lyonnais ont ainsi développé un coffret spécial baptême avec, en plus de la médaille, une bougie offerte et une carte pour que le parrain et la marraine puissent écrire un mot à leur filleul. “Nos artisans sont des messagers d’histoire et, dans une certaine mesure, de foi. À nous de préserver ce savoir-faire et de l’enrichir afin qu’il ne cesse d’accompagner les personnes en quête de Beau.”

En partenariat avec Laudate