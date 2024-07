Face au RN, le Confiteor de l’artiste

Que penser de ces tribunes indignées d’artistes et d’intellectuels engagés qui accusent la montée du Rassemblement national avec des références historiques simplistes et mal-connues ? Dans un monde où la culpabilité est toujours celle des autres, remarque l’écrivain Henri Quantin, ils seraient mieux inspirés de confesser leur propre responsabilité.

“Le Front national face au théâtre.” L’enquête fut publiée à l’été 2015 dans la revue Théâtre(s), qui a certainement plus de lecteurs de gauche que de lecteurs de droite. Un peu plus d’un an après la victoire du FN dans onze villes de France en mars 2014, l’objet de l’article était de dresser un bilan du virage totalitaire prophétisé dans les politiques culturelles municipales. Contre toute attente, la conclusion était celle-ci : “On cherche en vain un spectacle censuré, un directeur licencié, des consignes pour la programmation.” On sent l’hésitation entre le soulagement pour les créateurs inquiets et la déception pour les artistes rêvant d’une persécution. Après avoir interrogé les directeurs des théâtres et les metteurs en scène des villes concernées (Béziers, Hénin-Beaumont, Beaucaire…), l’enquête notait que les artistes n’avaient plus l’intention de “vilipender les idées d’extrême-droite dans des tribunes indignées”.

Des critiques “voltairiennes”

Relue dix ans plus tard, l’enquête peut faire sourire celui qui a pris connaissance, dans Le Monde du 23 juin, de la tribune de huit cents “personnalités du monde culturel” (dont Isabelle Carré, Gilles Lellouche, Nagui, Romane Bohringer…) : “La culture est totalement absente du programme de l’extrême-droite, pourtant elle est la première victime lors de leur [sic] arrivée au pouvoir.” Les huit cents signataires écrivent “non seulement pour faire barrage à la haine de l’autre, mais aussi pour que la France des Lumières conservent un avenir”. Les Lumières for ever, donc. Ces mêmes Lumières qui ont poussé Raphaël Glucksmann à cette envolée : “Sommes-nous prêts à donner notre pays, le pays de Victor Hugo, de Voltaire et de Rabelais à la famille Le Pen ? C’est la seule question qui compte.”