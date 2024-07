Persévérer quand l’objectif semble très loin

La persévérance ne consiste pas seulement à être constant, mais aussi à avoir la foi. En effet, même s’il est nécessaire de persévérer dans ses efforts, il faut aussi avoir confiance en la temporalité de Dieu.





La vie ressemble souvent à une route longue et sinueuse, surtout lorsque les objectifs fixés paraissent lointains et les efforts fournis des efforts vains. Quel que soit votre but – qu’il s’agisse de se remettre en forme, réaliser un rêve ou lancer un projet – le chemin sera toujours semé d’échecs et d’embûches. Cependant, il est fondamental de ne pas se décourager et de tenir dans la persévérance jusqu’à ce que ces objectifs soient atteints.

De nombreux récits bibliques montrent le pouvoir de la persévérance. Il suffit de penser au voyage de Moïse hors d’Égypte : il a passé 40 ans à errer dans le désert avec le peuple hébreu, seulement soutenu par la promesse que Dieu lui avait faite de faire monter son peuple vers un beau et vaste « pays, ruisselant de lait et de miel » (Ex 3,8). Comme Moïse lui-même, vos objectifs peuvent sembler éloignés, mais votre persévérance et votre foi vous guideront à travers le désert de vos doutes et de vos difficultés.

Grandir dans les moments difficiles

Saint Jean de la Croix (1542-1591), grand mystique espagnol et docteur de l’Église, a beaucoup écrit sur la nuit obscure de l’âme, une période de profonde désolation spirituelle. Bien que ses œuvres abordent cette nuit obscure en termes essentiellement mystiques, elles parlent également des luttes quotidiennes. Comme ce saint qui a été éprouvé par de grandes épreuves, chacun connaît des moments difficiles dans sa vie, où les efforts paraissent vains et les prières semblent rester sans réponse. Mais c’est souvent dans ces moments difficiles que notre foi peut se renforcer. Nous apprenons à avancer “à l’aveugle”, en nous fiant aux instruments dont nous disposons : l’espérance, la grâce et la foi.

Dans sa lettre aux Romains, saint Paul évoque la vertu de persévérance : « Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance » (Rm 5,3-4). Par ses paroles, l’apôtre fait comprendre que les luttes et les souffrances ne sont pas vaines, mais aident à grandir, à forger son caractère et à approfondir son espérance. Personne ne voit immédiatement les fruits de son travail. Comme un agriculteur, chacun plante les graines, les arrose et attend patiemment la récolte. Il faut donc faire confiance au temps surtout lorsque les résultats immédiats ne se voient pas.

La persévérance ne consiste pas seulement à être constant, mais aussi à avoir la foi.En effet, même s’il est nécessaire de persévérer dans ses efforts, il faut aussi faire confiance au temps fixé par Dieu et à sa volonté. Quelle que soit la longueur du chemin à parcourir ou l’obscurité de la nuit, le soleil finira par se lever un jour et lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque pas que vous avez fait a vraiment porté du fruit.