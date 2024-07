Le père Ivan Levytskyi et le père Bohdan Heleta, prêtres rédemptoristes de l'Église gréco-catholique ukrainienne, ont été libérés lors d'un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine le 28 juin. Une libération qui intervient après un an et demi de détention.

Le père Ivan Levytskyi et le père Bohdan Heleta ont retrouvé la liberté vendredi 28 juin, a annoncé l’Église gréco-catholique ukrainienne. Ces deux prêtres rédemptoristes avaient été faits prisonniers par la Russie à Berdiansk, au sud-est de l’Ukraine, en novembre 2022. Ils ont été relâchés lors d’un échange de prisonniers entre les deux pays en guerre, au cours duquel trois prêtres orthodoxes ont également été remis à Moscou.

Tous deux avaient refusé de quitter les territoires occupés par les troupes russes après l’invasion de février 2022, afin de continuer à exercer leur ministère. Accusés de possession illégale d’armes, ils avaient été emprisonnés dans un lieu inconnu sans qu’aucune information sur leur état de santé ne filtre. Plusieurs accusations de torture sur les deux hommes ont circulé pendant leur longue période de détention.

“C’est avec une immense gratitude que l’Aide à l’Église en détresse (AED) informe de la libération de la captivité russe des pères Ivan Levitsky et Bohdan Geleta”, a ainsi déclaré l’Aide à l’Église en détresse (AED) tout en saluant la foi et l’espoir des deux hommes. Les prêtres ont été accueillis par Mgr Sviatoslav Shevchuk, archevêque majeur de Kiev et primat de l’Église gréco-catholique, qui a exprimé sa reconnaissance au corps diplomatique du Vatican pour sa médiation afin d’obtenir cette libération. Volodymyre Zelensky a lui aussi salué “les efforts déployés par le Saint-Siège pour rapatrier ces personnes”.

La diplomatie vaticane face à la guerre

La libération de prisonniers fait partie des lignes d’action de la diplomatie vaticane dans le conflit russo-ukrainien. Lors de la conférence pour la paix organisée en Suisse les 15 et 16 juin dernier, le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin a ainsi assuré que le Saint-Siège “reste prêt à aider à la mise en œuvre d’initiatives de médiation potentielles”. “Je rends grâce à Dieu pour la libération des deux prêtres gréco-catholiques”, s’est de son côté réjoui le pape François lors de l’angélus du dimanche 30 juin, avant d’inviter la foule à prier afin que “tous les prisonniers de cette guerre rentrent bientôt chez eux”. Quelques mois plus tôt, lors de la bénédiction Urbi et Orbi – “à la terre et au monde” – délivrée le jour du dimanche de Pâques, le Pape avait appelé à un “échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l’Ukraine”, renouvelant sa demande d’apaisement entre les deux pays.