“Nous vivons à une époque de martyre”, dénonce le Pape

"Nous vivons à une époque de martyre, encore plus qu’aux premiers siècles", a souligné le pape François lors de l’Angélus le 30 juin, date qui marque la fête des “Protomartyrs romains”, les martyrs chrétiens morts au premier siècle sous la persécution de Néron.

Le pape François a eu une pensée pour les chrétiens persécutés à notre époque, en célébrant l’angélus le 30 juin 2024 – date qui marque la fête des “Protomartyrs romains”, les martyrs chrétiens morts au premier siècle sous la persécution de Néron. D’après le rapport mondial de l’ONG Portes Ouvertes publié en janvier dernier, 365 millions de chrétiens – un sur sept – sont victimes de persécutions.

“Nous aussi, nous vivons à une époque de martyre, encore plus qu’aux premiers siècles”, a souligné le Pape après la prière mariale. Et de regretter que “dans diverses parties du monde, tant de nos frères et sœurs subissent des discriminations et des persécutions à cause de leur foi”.

Un martyre “avec des gants blancs”

“D’autres affrontent un martyre avec des gants blancs”, a-t-il alors glissé. Une expression que le pontife argentin a utilisée à plusieurs reprises. En 2014, il évoquait ainsi les chrétiens du Moyen-Orient “chassés de manière élégante, avec des gants blancs”. “Cela aussi, c’est de la persécution !”, dénonçait François.

Depuis la place Saint-Pierre ce matin, le chef de l’Église catholique a invité les fidèles à soutenir les martyrs par la prière et à se laisser “inspirer par leur témoignage d’amour pour le Christ”. Le pape François a également convié la foule à implorer Dieu “de toucher le cœur de ceux qui veulent la guerre afin qu’ils se convertissent à des projets de dialogue et de paix”. Il a mentionné avec tristesse l’Ukraine, la Palestine, Israël, et la Birmanie.