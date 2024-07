Pourquoi la spontanéité est-elle désirable ?

Faire preuve de spontanéité n’est pas toujours facile. Et pourtant, être spontané apporte des grâces inattendues.





Il est parfois difficile de faire preuve de spontanéité. Horaires à tenir, responsabilités, tendance naturelle à planifier… Il est si facile de tomber dans la routine et de se sentir à l’aise dans la prévisibilité ! Cependant, la spontanéité peut apporter des bénédictions et des joies inattendues. En sortant de sa zone de confort et en s’ouvrant à l’inconnu, on laisse la place aux imprévus de Dieu. Une manière de grandir dans la foi et la confiance. Voici six bonnes raisons pour cultiver une spontanéité qui porte du fruit.

S’abandonner au projet de Dieu



Parfois, des plans soigneusement élaborés peuvent éclipser les chemins extraordinaires et inattendus que Dieu trace devant soi. La spontanéité permet de rester ouvert à ses conseils divins et aux bénédictions qu’il réserve à ses créatures.

Vivre dans le présent



Jésus a encouragé ses disciples à vivre le cœur ouvert aux autres et à placer leur confiance en Dieu. Être spontané incarne pleinement ce message de l’Évangile, en démontrant sa foi en la sollicitude de Dieu et en étant prêt à suivre ses voies, où qu’elles mènent.

Faire grandir ses relations



Des actes spontanés peuvent renforcer les liens avec sa famille et ses amis. Qu’il s’agisse d’une visite surprise, d’un acte de gentillesse impromptu ou d’une aventure inattendue, ces moments créent des souvenirs précieux et reflètent l’amour du Christ dans les interactions sociales ou familiales.

Cultiver la joie



La joie du Seigneur est une force, et la spontanéité apporte souvent joie et enthousiasme dans la vie. Accueillir l’imprévu, l’inattendu, permet de se réjouir des bonheurs simples et des surprises que Dieu place sur son chemin.

Apprendre à s’en remettre à la Providence



Un certain niveau de confiance est exigé par la spontanéité, nous invitant à nous en remettre à la Providence de Dieu. Cela encourage à croire que le Seigneur est le Maître de sa vie, même lorsque les évènements ne se déroulent pas comme prévu, et à croire qu’Il nous guidera à travers tous les détours.

Grandir dans la foi



La spontanéité pousse à sortir de sa zone de confort, favorisant ainsi la croissance personnelle et spirituelle. Prendre des risques, essayer de nouvelles choses, tout cela développe la résilience et une dépendance plus profonde à l’égard de Dieu. Il est bon d’apprendre à nous appuyer sur sa force plutôt que sur sa propre compréhension.

Toutes ces raisons soulignent à quel point la spontanéité peut s’aligner sur la foi catholique et la renforcer, en nous rapprochant de Dieu et en enrichissant sa vie de sa grâce et de sa joie.

