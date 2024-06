Rubens, le meilleur illustrateur de la Bible ?

La moitié des œuvres de Rubens, peintre flamand du début du XVIIe, sont des sujets religieux, dont de nombreux passages bibliques. Ce qui fait de lui probablement un des meilleurs illustrateurs de la Bible.

1403. C’est le nombre de tableaux qu’aurait réalisés Pierre-Paul Rubens, peintre baroque flamand du XVIIe siècle. Né le 28 juin 1577, cet artiste prestigieux a consacré ses œuvres aux thèmes de la mythologie, de l’histoire mais surtout de la religion : plus de la moitié de l’œuvre peint de Rubens est religieuse ! Nombre de ses tableaux ornaient il y a quatre siècles les murs d’églises flamandes.

Pierre-Paul Rubens est encore tout jeune lorsqu’il se révèle passionné de la peinture. Chez sa marraine, il copie avec assiduité tous les tableaux qu’il trouve, et de fil en aiguille, il se retrouve à l’âge de 14 ans en apprentissage chez d’illustres peintres de son époque. Rentré d’Italie où il a étudié le style Renaissance des tableaux de Caravage ou encore de Raphaël, il devient peintre officiel de la cour néerlandaise. C’est à cette occasion que Rubens produira de véritables chefs-d’œuvre religieux. Il illustre de nombreuses scènes bibliques, allant des scènes marquantes de l’Ancien Testament aux heures d’agonie du Christ. Parmi ses tableaux les plus connus se distinguent notamment L’Érection de la croix (1610) et La Descente de croix (1611-1614), destinés à la cathédrale Notre-Dame d’Anvers.

Mais ce maître de l’art baroque ne se contente pas des murs des églises. Dans la peinture d’autels, il déploie son goût pour des toiles monumentales, reflété dans son œuvre L’Assomption de la Vierge (1626) qui trône au-dessus de l’autel de la cathédrale d’Anvers. Ces tableaux sont autant d’occasions de représenter des passages de la Bible, et à travers ses innombrables commandes, Rubens aura parcouru toute la gamme biblique, marquant de son pinceau l’histoire de la peinture religieuse.

[EN IMAGES] Les plus belles peintures bibliques de Rubens :