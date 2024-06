L’attendrissante demande en mariage d’un gendarme en pleine cérémonie

Le compte officiel de la gendarmerie nationale a partagé le 28 juin une jolie vidéo sur X. On y voit un élève de l’école de gendarmerie de Châteaulin faire sa demande en mariage à l’issue de la cérémonie de fin de formation des élèves sous-officiers. Un moment particulièrement émouvant !

C’est un moment qui devrait rester graver dans la mémoire de ces deux élèves de l’école de gendarmerie de Châteaulin. À l’issue de la cérémonie de fin de formation des élèves sous-officiers de la 125e promotion de l’école de gendarmerie de Châteaulin, un élève a fait sa demande en mariage à sa conjointe, également élève. Dans une courte vidéo diffusée sur X par le compte officiel de la gendarmerie nationale le 28 juin, on le voit confier peu avant le début : “C’est le plus dur qui arrive.”

#Coupdecoeur 💙 Une belle surprise lors de la cérémonie de fin de formation des élèves sous-officiers de l’école de gendarmerie de Châteaulin.

Un élève a demandé en #mariage sa conjointe. 🤩

Félicitations à eux ! 👏

Et le voilà, quelques secondes plus tard, se lancer. “Aujourd’hui face à vous j’ai ma conjointe gendarme d’active qui est pour moi la plus importante des personnes que j’ai pu rencontrer dans ma vie. On partage aujourd’hui le même métier, on sera également dans la même brigade”, explique-t-il devant sa conjointe et l’ensemble des élèves de la promotion. Avant de poursuivre : “C’est pour ça qu’un gendarme mettra deux fois le genou à terre. Une première fois aujourd’hui pour recevoir ses galons de gendarme, et la deuxième pour honorer sa femme !”