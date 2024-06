Qu’entend-on par “messe Paul VI” ?

Dans les discussions sur la question liturgique, courantes dans l’Église de France, il n’est pas rare d’entendre parler de "messe Paul VI". À quoi cette expression renvoie-t-elle ? Explications.





Origine de l’expression



Paul VI, pape de 1963 à 1978 récemment canonisé par François, a laissé son nom au missel issu de la réforme liturgique du concile Vatican II. Durant leurs trois années de travail, les pères conciliaires ont réfléchi à la liturgie dans un texte intituléSacrosanctum concilium. Texte théorique qui a été mis en application par un groupe de théologiens et liturgistes menés par Mgr Bugnini. Ainsi élaboré, et validé par le Saint-Père, le nouveau missel a été promulgué par Paul VI en 1969.

Messe selon le missel de 2002



Aujourd’hui, l’expression renvoie à la messe dite avec le missel de 2002. Cette année-là, Jean Paul II publie la dernière version du missel actuel déjà amendé en 1970. L’appellation “messe de Paul VI” est donc imparfaite puisque le Pape n’a pas écrit en tant que tel le missel, ni n’a connu la mouture aujourd’hui en vigueur.

Caractéristiques de la liturgie rénovée



La réforme liturgique a d’abord eu pour but, d’après Sacrosanctum concilium, de promouvoir la “participation active” des fidèles pour faire “progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles” alors que la messe est définie ailleurs comme “la source et le sommet” de cette vie chrétienne. D’autres éléments ont été mis en avant, comme la “noble simplicité” du rite, l’importance des Saintes Écritures et la dimension communautaire du sacrifice du Christ.

Qui la célèbre ?



Tous les prêtres de l’Église catholique latine attachés au rite romain célèbrent avec le missel de 2002, c’est-à-dire l’immense majorité. En effet, d’autres catholiques, orientaux principalement, utilisent d’autres rites liturgiques : melkite, copte, maronite, malankar… Il existe aussi d’autres rites latins, mais minoritaires : cartusien, ambrosien, mozarabe, dominicain ou encore le rite zaïrois, le plus récent. Depuis Jean Paul II, mais de manière restreinte avec François, certains prêtres et des communautés (dites “traditionnelles”) peuvent faire usage du rite romain d’avant Vatican II avec le missel de 1962.

Autres noms



On parle aussi de “liturgie rénovée”, de “messe face au peuple”, de “forme ordinaire du rite romain”… L’appellation rigoureuse est : “messe dite selon le missel de 2002”.