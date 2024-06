Ancienne joueuse professionnelle de basketball, Oriana Milazzo a tout laissé pour répondre à l’appel du Seigneur. Le 28 juin, elle a prononcé ses vœux définitifs à Alcamo, en Sicile, devenant ainsi soeur Chiara Luce.

Elle ne sera plus jamais la même. Ce vendredi 28 juin 2024 Oriana Milazzo, ancienne joueuse de basketball de la Série A1 et membre des équipes nationales italiennes des moins de 18 et 20 ans, s’est consacrée au Seigneur sous le nom de soeur Chiara Luce.

Née en Sicile en 1991, Oriana partage sa passion pour le basketball avec sa sœur Ilaria, qui deviendra elle aussi joueuse professionnelle en grandissant. Cette envie irrépressible de mettre le basket au centre de sa vie mènera Oriana à Alcamo, où elle fera ses premiers pas sportifs. Là, ses parents la confient à un groupe de tertiaires franciscaines, et c’est grâce à cette décision qu’elle découvre la communauté des Clarisses qui fréquente l’église du monastère. Puis viennent le déménagement à Priolo, les débuts en A1 et la convocation en équipe nationale. Cependant, “Il me manquait quelque chose, je sentais une insatisfaction en moi”, a-t-elle déclaré au média italien Avvenire.

C’est pour combler ce vide qu’elle décide de s’investir davantage dans sa paroisse. Elle entretient même un rêve fou : celui de devenir médecin missionnaire. Elle entame des études de médecine dans cette perspective mais demeure insatisfaite. “Dans mon cœur commençaient les questions pour comprendre quelle était ma place dans le monde pour mon propre bien”, confie-t-elle encore.

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Madrid en 2011 ont été décisives pour Oriana. C’est pendant ces quelques journées de prière et de louange entre jeunes que le plan de Dieu pour elle se dessine clairement dans son esprit. Après une période de discernement et de formation, elle décide de rejoindre les Clarisses en retournant au monastère d’Alcamo. “J’ai eu l’impression de rentrer à la maison”, confesse-t-elle. Elle complètera deux ans de postulat et trois ans de noviciat avant sa profession temporaire en 2019. Ce parcours extraordinaire et intense pour un jour pouvoir s’offrir corps et âme au Christ, elle l’a vécu avec l’aide et l’encouragement de sa famille. Ses parents l’ont “toujours soutenue et fait en sorte que je me sente aimée”.

Ce 28 juin, c’est donc sous le nom de “sœur Claire Lumière de Marie, demeure de la Sainte Trinité”, nom inspiré par la bienheureuse Chiara “Luce” Badano et par sainte Claire d’Assise, que Oriana a prononcé ses vœux définitifs. Ils ont été reçus par l’abbesse des Clarisses d’Alcamo, Mère Virginia Formoso. Pauvreté, chasteté, obéissance : voilà les nouveaux maîtres-mots de soeur Chiara Luce qui a su se détourner d’une gloire terrestre éphémère pour accéder au triomphe de la vie éternelle.