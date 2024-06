Le Vatican se convertit à l’agrivoltaïsme

Le pape François a ordonné le 26 juin la création d'une centrale agrivoltaïque près de Rome. L’objectif : assurer la totalité de l'alimentation électrique de la Cité du Vatican qui a affiché sa volonté d'atteindre la neutralité carbone.

Prendre soin de la Création, encore et toujours. Le pape François a ordonné ce mercredi 26 juin dans un motu proprio intitulé Fratello Sole (Frère Soleil) la création d’une centrale agrivoltaïque près de Rome. Elle sera très exactement installée sur le terrain de Santa Marie di Galeria, située au nord-ouest de la capitale italienne. En vertu d’une actualisation du Traité du Latran signé en 1951, le Saint-Siège possède 424 hectares de terrain dans cette commune où le pape Pie XII a fait installer une station radio pour les médias du Vatican en 1957.

Le pape François présente cette décision comme un exemple dans la lutte contre le réchauffement climatique “dont l’une des principales causes est l’utilisation omniprésente des combustibles fossiles”. “Nous devons opérer une transition vers un modèle de développement durable qui réduit les émissions des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, pour atteindre l’objectif de neutralité climatique”, écrit ainsi François en soulignant le rôle de l’énergie solaire. Pour mémoire, l’agrivoltaïsme consiste à produire de l’électricité à partir de panneaux photovoltaïques implantés sur des parcelles agricoles.

Assurer l’entière subsistance énergétique du Vatican

Concrètement, l’énergie produite doit permettre l’approvisionnement du centre de transmission de Radio Vatican situé sur place, mais aussi “l’entière subsistance énergétique de l’État de la Cité du Vatican”. Le Pape a confié cette mission au cardinal Fernando Vérgez Alzaga, président du Gouvernorat de l’État de la cité du Vatican, et à Mgr Giordano Piccinotti, président de l’Administration du patrimoine du siège apostolique (APSA), structure qui gère les biens immobiliers du Saint-Siège. Le Vatican n’a toutefois pas précisé à quelle date cette installation serait opérationnelle.

Vatican, vue du haut du dôme. Shutterstock I Diogo Niza

Le Vatican, plus petit État du monde, a engagé un plan d’action fin novembre 2023 afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le Saint-Siège a ainsi lancé la conversion de son parc automobile à l’énergie électrique en novembre 2023, avec pour objectif de compléter cette transition – qui comporte l’installation de bornes dans le petit État – en 2030. L’ambition du Vatican s’inscrit dans la droite ligne de l’encyclique Laudato si’ et de l’exhortation apostolique Laudate Deum du pape François et dont le Vatican s’approche petit à petit. En 2008, le pape Benoît XVI avait déjà donné le coup d’envoi des initiatives du Vatican en matière d’écologie en faisant installer quelque 2.400 panneaux solaires sur le toit de l’immense salle Paul VI accueillant les audiences papales hebdomadaires.