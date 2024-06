Patène, calice, ostensoir... À quelques semaines de la réouverture de Notre-Dame de Paris, le diocèse a dévoilé les futurs objets liturgiques de la cathédrale, créés par le designer Guillaume Bardet, déjà en charge du nouveau mobilier.

À quelques mois de sa réouverture, le diocèse de Paris et l’établissement public Rebâtir Notre-Dame ont présenté le 25 juin les futurs objets liturgiques de la cathédrale. Déjà sélectionné pour imaginer le mobilier liturgique de Notre-Dame, c’est le designer français Guillaume Bardet qui s’est vu confier la mission de dessiner ses nouveaux vases.

Si Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur archiprêtre de la cathédrale, a rappelé que “le certificat de baptême des artistes sélectionnés ne figurait pas dans le cahier des charges”, le designer a conçu une série d’objets épurés dont il n’a pas développé la symbolique spirituelle. “Le travail de création a débuté il y a un an, a-t-il souligné, et ces objets sont actuellement en cours de fabrication dans des ateliers d’orfèvrerie”. Toutes ces pièces sont en argent, parfois recouvert d’un intérieur en or, lorsque la matière doit entrer en contact avec le Corps et le Sang du Christ. Tous ces vases et objets sont constitutifs d’un ensemble pensé comme tel, que le designer a voulu harmonieux pour rendre hommage à la cathédrale et au travail de tous ceux qui, artistes et artisans, ont œuvré à sa reconstruction.

[EN IMAGES] Découvrez les nouveaux objets liturgiques de Notre-Dame :