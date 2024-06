Législatives : les recommandations de Mgr Rey

"Le chrétien est quelqu’un qui doit s’engager en politique", a assuré Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, dans deux courts messages vidéo partagé sur X le 27 juin. À quelques jours du premier tour des législatives, il appelle les fidèles à "imprégner l’Évangile dans notre société".

Alors que les Français sont appelés à voter ce dimanche 30 juin pour le premier tour des législatives, nombre d’entre eux demeure dans l’incertitude. Évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, Mgr Dominique Rey a partagé ce jeudi 27 juin deux courtes vidéos sur X dans lequel il l’assure : “La politique est la manière pour un chrétien d’imprégner l’Évangile dans notre société, de lui donner une âme, un sens, de lui révéler des valeurs fondatrices, des repaires anthropologiques.”

1/2 Dans cette période politique dense, l’Église compte sur les Chrétiens pour être des acteurs courageux, fidèles.



#ElectionsLegislatives2024#Legislativespic.twitter.com/kJq2ixEFuR — Mgr Dominique Rey (@MgrDominiqueRey) June 27, 2024

Un engagement loin d’être évident, il le reconnait volontiers. “Nous nous retrouvons actuellement en France dans un climat extrêmement difficile, délicat, de fracture politique, de tension sociale”, indique-t-il. Mais agir en politique “est un devoir citoyen et un devoir chrétien”. Certes, déçu par la vie politique, par les hommes politiques, “la tentation de déserter la vie politique existe”. Mais les chrétiens ne doivent pas y céder. “Un chrétien doit s’engager, s’investir profondément dans ce combat”, reprend-t-il.

Et cet engagement se fonde sur des critères bien précis, glisse encore l’évêque : “À partir de ce qui fonde l’agir chrétien, c’est-à-dire le respect de la vie, de la famille, de la vie depuis son commencement jusqu’à son terme. De la famille parce que c’est la cellule de base de la société, dans la recherche de la solidarité avec les plus défavorisés, dans un souci de justice, dans une recherche de la paix, et aussi en travaillant pour le bien commun et l’intérêt général.” Agir en politique passe aussi par le fait d’interpeller les femmes et les hommes politiques sur ces repères essentiels, “ces valeurs fondatrices d’humanité”.

Sans le recours a la grâce de Dieu, il est très difficile de trouver des chemins de paix, de dialogue dont notre monde a besoin.

Mais, surtout, “les chrétiens doivent pouvoir compter d’abord sur la grâce de Dieu”. “D’où l’importance de la prière, de la supplication à l’Esprit saint, de l’intercession auprès de la Vierge Marie qui est patronne de notre pays pour lui demander de nous éclairer”, affirme-t-il avant de conclure : “Sans le recours a la grâce de Dieu, il est très difficile de trouver des chemins de paix, de dialogue dont notre monde a besoin.”

Pressé par l’opinion publique et certains fidèles catholiques, le conseil permanent de la Conférence des évêques de France a déjà publié le 20 juin une déclaration et une prière “au sujet de la situation en France”. Rappelant que ces élections “ne résoudront pas tout”, et que “les parlementaires et responsables politiques ne peuvent pas tout” les évêques invitent d’abord les fidèles à l’espérance, en se tournant en premier lieu vers la prière. Demandant l’intercession de sainte Thérèse de Lisieux et sainte Jeanne d’Arc, patronnes de la France, les catholiques sont incités à demander à Dieu “de discerner correctement ce qui est juste”.