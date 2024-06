Kendji Girac : “Dieu m’a donné une deuxième chance”

Le chanteur Kendji Girac s'est exprimé sur les réseaux sociaux le 26 juin, deux mois après s'être gravement blessé par balle. Présentant ses excuses à ses fans, il a aussi tenu à remercier Dieu d'être encore en vie.

L’histoire avait défrayé la chronique pendant plusieurs semaines. Deux mois après le sordide incident qui a failli lui coûté la vie, Kendji Chirac est sorti du silence dans une vidéo postée sur Instagram ce mercredi 26 juin. S’adressant à ses fans, le chanteur commence par présenter ses excuses pour l’événement dramatique survenu quelques semaines auparavant, à l’occasion d’une dispute conjugale en avril 2024. Kendji Girac, sous alcool et sous drogue, s’était alors tiré une balle dans la poitrine. Deux mois après sa grave blessure et l’abandon de toutes les poursuites, il a tenu à donner des nouvelles sur son état de santé et à manifester ses remords. “Je suis rentré dans une spirale que je ne souhaite à personne, je me suis perdu”, a-t-il regretté. “Il fallait que je me soigne et que je réfléchisse pour comprendre comment j’en étais arrivé là.”