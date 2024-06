Mgr David Waller a été ordonné évêque de l'Ordinariat de Notre-Dame de Walsingham dans la cathédrale de Westminster à Londres, le 22 juin 2024. C’est la première fois qu’un ancien prêtre anglican converti au catholicisme est nommé à la tête de l’institution œcuménique dirigée par Rome.

C’est une première pour l’Ordinariat de Notre-Dame de Walsingham. Mgr David Waller, un ancien prêtre anglican converti au catholicisme, a été ordonné évêque de l’Ordinariat le 22 juin 2024, jour de la fête du cardinal Fisher et de saint Thomas More, dans la cathédrale de Westminster à Londres. Créé en 2011 par Benoît XVI, l’Ordinariat est une structure qui accompagne les anglicans entrés en pleine communion avec l’Église catholique, tout en leur permettant de conserver leurs propres traditions liturgiques. Devenu ministre de l’Église anglicane en 1992, David Waller, 62 ans, s’est converti au catholicisme en 2011. Avant son arrivée, la structure était dirigée par un prêtre anglican converti au catholicisme, Mgr Keith Newton. Mais celui-ci ne pouvait pas être ordonné évêque à cause de son statut d’homme marié.

Premier évêque de l’Ordinariat du Royaume-Uni

Mgr David Waller est donc le tout premier évêque de l’Ordinariat, dont la nomination a été considérée comme une preuve de confiance de la part du Pape. “C’est un grand honneur que le pape François ait nommé l’un de nos propres prêtres pour être le deuxième ordinaire et montre son engagement envers les ordinariats établis sous [la Constitution apostolique] Anglicanorum Coetibus par son prédécesseur”, avait réagi l’Ordinariat après l’annonce de la nomination de Mgr Waller, le 29 avril. Le nouvel évêque de l’institution a été ordonné dans la cathédrale de Westminster par le cardinal Fernández, préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi, assistés de trois autres évêques ordonnateurs. L’Ordinariat de Notre-Dame de Walsingham comprend une cinquantaine de communautés, réparties en Angleterre en Écosse et au Pays de Galles. Il est l’un des trois ordinariats existants, avec celui d’Australie et celui des États-Unis et du Canada. Mais il est désormais le seul dont l’évêque est un ancien prêtre anglican.