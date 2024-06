Notre-Dame : un parcours de visite repensé pour évangéliser

À moins de six mois de la réouverture de Notre-Dame de Paris l’atelier de Notre-Dame, en charge de l'aménagement de la cathédrale en lien avec le diocèse de Paris, a dévoilé le nouveau parcours de visite de la cathédrale. Il a été totalement repensé et réaménagé pour l’évangélisation des visiteurs et des pèlerins.

15 avril 2019, Notre-Dame brûle. Ils sont des milliers, touristes et fidèles, Parisiens et passants, à regarder, bouche-bée, la flèche de Viollet-le-Duc s’effondrer dans les flammes. Face au spectacle infernal, “il a fallu une très forte espérance et beaucoup d’imagination”, selon le mots de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, pour concevoir que la cathédrale puisse se relever de ses cendres. L’Église, le diocèse, Paris et la France s’apprêtent pourtant à célébrer, le 8 décembre, la réouverture de Notre-Dame qui se poursuivra par six mois de célébrations et de cérémonies, jusqu’à la Pentecôte 2025. À quelques mois de la réouverture, le diocèse de Paris et l’établissement public Rebâtir Notre-Dame ont présenté, ce mardi 25 juin, le nouveau parcours de visite, totalement repensé, qui permettra aux visiteurs et aux pèlerins de redécouvrir la cathédrale, plus flamboyante que jamais. Mais aussi plus évangélisatrice.

Un parcours d’évangélisation

Ce nouveau parcours de visite, intégralement repensé, a été conçu pour évangéliser les pèlerins et les visiteurs, “deux réalités qu’il ne faut pas distinguer”, a souligné Mgr Ulrich. Car tous sont attendus et espérés : Notre-Dame est un lieu de témoignage joyeux de notre foi et d’accueil fraternel de tous”. “Tous les visiteurs sont des Claudel en puissance”, sourit Mgr Olivier Ribadeau Dumas. Pour accueillir les quinze millions de visiteurs annoncés dans l’année de sa réouverture, le recteur-archiprêtre de la cathédrale s’est laissé guider par ce mot, “visiteurs, dans lequel on retrouve le mot Visitation, lorsque Marie est partie à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Visite et rencontre sont donc indissociables et le parcours de visite a été pensé pour favoriser la rencontre avec Dieu”.

L’art, ainsi, a trouvé une place essentielle dans le parcours, sublimé par une mise en lumière conçue pour en souligner la beauté qui révèle le Créateur. “L’enjeu était double”, soutient encore Mgr Olivier Ribadeau Dumas. “Notre-Dame est un joyau du patrimoine, mais surtout un lieu de culte, il a donc fallu penser le parcours de visite selon ces deux dimensions”.” L’entrée, ainsi, se fera par le portail central du Jugement Dernier, là où avant l’incendie, les visiteurs rejoignaient la cathédrale par le portail Sainte-Anne dédié à l’enfance du Christ, au sud, sur la droite. La déambulation au sein de l’édifice, elle, se fera désormais du nord au sud (de gauche à droite), là où elle se faisait jusqu’à présent du sud au nord.

De la mort à la Résurrection

Ainsi, alors que les vitraux des chapelles du collatéral nord, appelé “allée de la promesse” sont dédiés à la vie publique de Jésus, ceux des chapelles du collatéral sud sont consacrés à la Pentecôte, après la Résurrection. “Passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la Résurrection nous a semblé plus cohérent avec la logique d’évangélisation que nous avons souhaité mettre en place”, explique à ce titre le recteur de la cathédrale. Au centre, à l’extrémité est de la cathédrale, le reliquaire de la couronne d’épines, conçu par Sylvain Dubuisson, placé dans la chapelle axiale manifestera ce passage par l’évocation de la Passion dont la cathédrale conserve la relique.

Le reliquaire de la couronne d’épines, conçu par Sylvain Dubuisson. Sylvain Dubuisson.

Toutes les chapelles des collatéraux sud et nord ont quant à elles reçu une nouvelle titulature. Celles du nord sont désormais en lien avec un personnage de l’Ancien Testament, qui précèdent le Christ, tandis que celles du sud sont dorénavant dédiées à un saint de l’Histoire de Paris. Les œuvres, elles, ont toutes été réorganisées pour illustrer la titulature des chapelles dans une dimension pédagogique. Les mays seront quant à eux accrochés dans les collatéraux dans deux cycles cohérents dédiés l’un à saint Pierre, l’autre à saint Paul.

Un nouveau dispositif numérique

Un nouveau dispositif numérique de réservation gratuite, via une application dédiée à la médiation, sera également mis en place pour la réouverture, permettant la réservation d’un créneau de visite, par heure ou demi-heure, qui garantira un accès à la cathédrale dans les 30 minutes suivant l’heure de la réservation. “Cela n’empêchera pas les visiteurs éloignés du numérique d’y rentrer puisqu’une autre file d’attente sera dédiée aux visiteurs sans réservation”, explique de son côté Olivier Josse, secrétaire général de la cathédrale. Les fidèles venus pour assister aux offices, eux, bénéficieront d’un accès direct dans la nef. “La réouverture de Notre-Dame se fera dans la joie”, a annoncé Mgr Olivier Ribadeau Dumas. “L’incendie seul ne doit pas demeurer l’événement qui a marqué les mémoires : la réouverture doit elle aussi rester gravée dans les esprits comme un souvenir joyeux et mémorable. Que Paris et la France soient en fête !”

En images, l’intérieur de Notre-Dame dans toute sa splendeur :