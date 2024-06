Le Pape a commenté le passage de la tempête apaisée dans l'Évangile de Marc, à l'occasion de la prière de l'Angélus, le 23 juin 2024. Devant la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre, François a exhorté les fidèles à ne pas craindre de "prendre le large", en cherchant toujours à s'accrocher au Christ au coeur de la tempête.

“Jésus nous invite à prendre le large”, a martelé le pape François avant la prière de l’Angélus, le 23 juin 2024, depuis la fenêtre du palais apostolique du Vatican. Devant les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre sous un ciel nuageux, le Pape est revenu sur l’Évangile du jour (Mc 4, 35-41) qui reprenait la parabole de la tempête apaisée. Dans ce récit tiré de l’Évangile selon saint Marc, Jésus invite ses disciples à partir en barque sur le lac de Tibériade malgré la tempête qui se lève. “Il semble que Jésus veuille les mettre à l’épreuve”, a expliqué François, remarquant toutefois la proximité de Jésus avec eux. “Il ne les laisse pas seuls, il reste avec eux dans la barque, tranquillement, en dormant même. Et lorsque la tempête éclate, par sa présence, il les rassure, les encourage, les incite à plus de foi et les accompagne au-delà du danger”, a-t-il raconté.

Il le fait “pour renforcer la foi des disciples et les rendre plus courageux. En effet, ils sortent de cette expérience plus conscients de la puissance de Jésus et de sa présence au milieu d’eux, et donc plus forts et mieux préparés à affronter d’autres obstacles et difficultés, y compris la peur de s’aventurer à annoncer l’Évangile”. François a expliqué qu’ayant “surmonté cette épreuve avec Lui, ils sauront en affronter beaucoup d’autres, jusqu’à la croix et au martyre, pour porter l’Évangile à tous les peuples”.

S’accrocher à Lui

Aujourd’hui aussi, avec l’eucharistie, Jésus “nous invite à prendre le large, à transmettre à tous ce que nous avons entendu et à partager avec tous ce que nous avons reçu, dans la vie de tous les jours, même quand c’est difficile”, a insisté le Pape. Il a donc expliqué que Jésus aide “à surmonter les incertitudes et les hésitations, les fermetures et les idées préconçues, avec courage et un grand cœur, pour dire à tous que le Royaume des Cieux est présent, qu’il est là, et qu’avec Jésus à nos côtés nous pouvons le faire grandir ensemble au-delà de toutes les barrières”.

François a invité chacun à méditer sur le soutien reçu du Seigneur. “Lorsque survient une tempête, est-ce que je me laisse submerger par l’agitation ou est-ce que je m’accroche à Lui, pour retrouver le calme et la paix, dans la prière, dans le silence, dans l’écoute de la Parole, dans l’adoration et dans le partage fraternel de la foi ?”, a-t-il interrogé.