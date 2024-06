À 100 ans, le père Édouard continue de servir l’Église dans sa ville natale de Bourges. Bibliste reconnu, ce prêtre atypique célèbre presque chaque dimanche la messe devant les paroissiens de Saint-Guillaume-de-Bourges.

Voilà près de 75 ans qu’il est au service de l’Église. Le père Édouard Cothenet, prêtre du diocèse de Bourges, s’apprête à fêter ses 100 ans le 25 juillet. Ordonné au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, ce presque centenaire a beaucoup voyagé au cours de son long sacerdoce. Mais c’est à quelques rues de la maison qui l’a vu naître, à l’ombre de la cathédrale de Bourges, que le père Édouard habite désormais avec les autres prêtres de la paroisse Saint-Guillaume. Malgré son âge honorable, il continue de célébrer la messe presque chaque dimanche devant les paroissiens. “J’assure la prédication pratiquement tous les dimanches”, explique le père Édouard Cothenet à Aleteia. “Pour moi, elle est importante, j’y passe du temps. C’est un acte essentiel de communiquer la Parole vivante de Dieu.”

Bibliste et théologien

Le père Édouard sert la paroisse Saint-Bonnet [devenue Saint-Guillaume-de-Bourges] depuis 30 ans. Toute une vie dirons certains, mais pas loin d’être la seule pour ce prêtre original. Car s’il aime servir en paroisse, les études furent la grande passion de sa vie. “Contre toute attente, l’évêque de Bourges m’a envoyé au séminaire à Paris”, raconte-t-il.” Une grâce inattendue !” Dans la capitale occupée par les Allemands, il se passionne pour la philosophie, la théologie, et surtout à l’étude des Écritures saintes, son coup de foudre. De Paris, à Rome en passant par Jérusalem, sa passion pour l’exégèse biblique le conduit à fréquenter les hauts lieux de la vie intellectuelle de l’Église. Le père Édouard passe ainsi une grande partie de sa vie active de prêtre entre Bourges et Paris, où il enseigne à l’Institut catholique jusque dans les années 1990. Il trouve aussi le temps de publier une vingtaine d’ouvrages et de contribuer à la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). Et encore aujourd’hui, à 100 ans, le prêtre dirige l’association Foi et Culture à Bourges, où il anime des sessions d’exégèse. “Je m’apprête à prendre ma retraite”, remarque-t-il. “Même si je vais continuer à participer.”

Le père Édouard est connu comme le “bibliste de service” dans le diocèse de Bourges. Bruno Cotheret

Mais pour le père Édouard, l’étude de la Bible est loin d’être une simple occupation d’érudit solitaire. Elle est bien “la Parole vivante de Dieu”, qu’aucun chrétien ne peut délaisser dans sa vie spirituelle. “Il y a un lien entre liturgie de la Parole et l’Eucharistie”, insiste-t-il. “Il faut d’abord écouter la Parole de Dieu pour s’unir ensuite au Christ]. En enseignant, en prêchant et en étudiant, le père Édouard a voulu toute sa vie “partager la Parole comme un pain nourrissant”. Infatigable, il commente encore chaque semaine sur RCF-Berry la première lecture du dimanche tirée de l’Ancien Testament, qu’il juge trop souvent délaissée dans les prêches. “L’Ancien Testament est le livre de la patience de Dieu qui noue avec l’homme des alliances successives, avec des chutes et des remontées, et qui apprend la miséricorde”, explique le prêtre. “C’est ce qui manque le plus à notre génération, qui veut tout tout de suite : on n’admet pas cette longue patience de Dieu.” Le père Édouard veut encourager les catholiques à se former pour approfondir leur relation à Dieu, et à s’épauler dans la foi. “Nous devons être solidaires dans cette marche vers le Royaume, qui nous dépasse toujours, qui est toujours au-delà de ce qu’on peut imaginer et de ce qu’on peut en dire.”