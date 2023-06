Quand la Bible a-t-elle été écrite ?

La Bible est une compilation de textes sacrés qui ont été écrits sur une période de plusieurs siècles.

La Bible, telle que nous la connaissons aujourd’hui, s’est développée sur une longue période de temps. Selon de nombreux chercheurs, elle a été écrite approximativement entre 1200 avant Jésus Christ et la fin du Ier siècle après Jésus Christ, et donc sur une période de plus de mille ans.

D’abord transmise oralement, elle a été ensuite retranscrite, puis regroupée en différents livres. C’est d’ailleurs la signification du mot grec ta biblia qui signifie « les livres ». Divisée en deux parties, elle compte au total 76 livres : 46 dans l’Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament.

Ce que les chrétiens appellent « l’Ancien Testament » est essentiellement une ancienne compilation des Écritures sacrées juives, le Tanakh – la Bible hébraïque. Ces textes sacrés se composent de la Loi (la Torah), des livres des Prophètes (les Nevi’im) et des « Écrits » (les Ketouvim). Selon les chercheurs, ces livres ont été écrits vraisemblablement entre 1200 et 165 avant Jésus Christ.

Le « Nouveau Testament », qui comprend les Évangiles, les différentes lettres des apôtres et l’Apocalypse, a également été transmis oralement, avant d’être écrit sur des parchemins et des manuscrits. En effet, dans les années qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, divers auteurs ont mis par écrit les nombreux récits qui relatent la vie du Messie. Les chercheurs affirment que le Nouveau Testament a été vraisemblablement écrit entre 50 et 100 après Jésus-Christ.

Une datation complexe

Depuis le XIXe siècle, des fouilles archéologiques en Israël ont fourni des éléments sur la période pendant laquelle la Bible a pris forme. La découverte des manuscrits de Qumrân en 1947 a attesté par exemple de l’existence de presque tous les livres bibliques (de l’Ancien Testament) autour du IIe et du Ier siècle avant Jésus Christ.

La datation des textes bibliques dépend de méthodes telles que la philologie, l’analyse rédactionnelle, la comparaison avec d’autres textes antiques extra bibliques et l’archéologie. Ensemble, ces méthodes permettent de dresser un tableau plus ou moins complet de l’histoire de la Bible et de la période à laquelle elle a été écrite.