[VIDÉO] La beauté d’une ordination

De nombreux prêtres vont être ordonnés en France dans les prochains jours. À la suite de leurs prédécesseurs, les nouveaux prêtres vont vivre une messe importante avec de nombreux temps forts. En voici quelques uns.

En la fête de Saint Pierre et Saint Paul et durant les jours suivants, de nombreux prêtres vont être ordonnés en France. Cette célébration toute particulière est pleine de sens et rythmée par les mêmes gestes depuis toujours. Le futur prêtre est appelé par l’évêque : “Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance.” Il promet ensuite obéissance à son évêque. Puis, le futur prêtre s’allonge au sol pour demander l’aide de toute la Cour Céleste.

L’évêque impose ensuite les mains à chaque ordinands pour le bénir et invoquer l’Esprit saint sur lui. Il répand ensuite l’huile sainte, le saint chrême, dans les mains du futur prêtre pour qu’il puisse sanctifier le peuple chrétien. Les nouveaux prêtres échangent alors un baiser de paix avec les autres prêtres. Ils finiront par concélébrer la messe avec l’évêque.