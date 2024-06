Une enquête a été ouverte le 20 juin par le parquet de Créteil (Val-de-Marne), après qu’un enfant de 10 ans ait été menacé par deux autres à Alfortville. Les jeunes agresseurs auraient traité le garçon de "sale juif" et de “sale chrétien” en raison de la croix qu’il portait sur lui.

Insulté parce qu’il portait une croix. Jeudi 20 juin, le parquet de Créteil (Val-de-Marne) a ouvert une enquête judiciaire après la plainte déposée après l’agression d’un enfant de 10 ans. La veille, le jeune garçon aurait été pris à partie et insulté en pleine rue par deux enfants de 11 ans. La scène aurait eu lieu à Alfortville, dans le quartier du Grand Ensemble. “Voyant qu’il portait une croix, les deux mis en cause l’auraient suivi, l’auraient traité de sale chrétien et de sale juif, lui auraient dit qu’il méritait de se faire écraser au vu de sa religion”, a détaillé le parquet auprès du Parisien.

Ses agresseurs, à peine plus âgés, ont été rapidement identifiés après la plainte des parents du petit garçon. Les deux jeunes de 11 ans doivent désormais être entendus par le service d’enquête du commissariat d’Alfortville. Ce triste fait divers survient quelques jours seulement après le viol d’une jeune fille de 12 ans de confession juive à Courbevoie. La municipalité a appelé à participer ce vendredi 21 juin à un grand rassemblement contre l’antisémitisme.