Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 14 au 20 juin 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

2

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS : BULLE D’INDICTION DU JUBILÉ ORDINAIRE DE L’ANNEE 2025



Cerf

Résumé : Pape François, Cerf, mai 2024. A l’occasion du Jubilé 2025, le pape François nous invite à un temps de réflexion autour de l’espérance. Qu’est-ce que l’espérance ? De quoi est-elle faite ? Qu’est-ce qui la nourrit ? Il nous propose de nous reconnecter à cette notion clef de la vie chrétienne en réapprenant la patience, moteur de l’espérance, dans un monde de plus en plus rapide. Retrouvez-le en librairie.

3

Le Barman Du Ritz



Albin Michel

Résumé :Philippe Collin, Le Barman du Ritz, Albin Michel, avril 2024. Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que la ville est occupée, un seul palace demeure ouvert, le Ritz qui devient le quartier général de la Luftwaffe. Entre ses murs, se croisent et se côtoient les hommes de la Gestapo, des célébrités, des résistants et des profiteurs de guerre sous le regard acéré de Frank Meier, le barman, émigré autrichien d’origine juive. Premier roman. Retrouvez-le en librairie.

4

interroger dieu



Cerf

Résumé :Timothy Radcliffe , Lukasz Popko, Interroger Dieu, Cerf, avril 2024. Un entretien entre un prédicateur et un jeune dominicain sur la relation entre Dieu et ses fidèles. Les auteurs mettent en lumière la nécessité du questionnement et de la conversation pour conforter sa foi en période de doute. Retrouvez-le en librairie.

5

CREDO : COMPENDIUM DE LA FOI CATHOLIQUE



Contretemps

Résumé : Athanasius Schneider, Contretemps, avril 2024. Déplorant l’ignorance religieuse contemporaine, l’évêque propose un texte inspiré du catéchisme pour présenter les fondamentaux de l’Eglise catholique (culte, prières, morale, sacrements, entre autres) et apporter des réponses sur des sujets tels que l’union homosexuelle, l’autorité papale ou encore la réforme liturgique. Retrouvez-le en librairie.

6

ENTRE GUERRES



Gallimard

Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

7

La fileuse de Verre



La Table Ronde

Résumé :Tracy Chevalier, La Table ronde, mai 2024. Murano, 1486. Pour sauver sa famille de la ruine, Orsola Rosso se lance dans le travail du verre, un métier habituellement réservé aux hommes. Elle façonne en secret ses créations qui se doivent d’être parfaites pour être acceptées par ses pairs. Tandis que se succèdent guerres, épidémies, amours et deuils, elle affûte son savoir-faire, cherchant à s’assurer la reconnaissance de ses proches. Retrouvez-le en librairie.

8

ECOLOGIE TRAGIQUE : LE TAUREAU PAR LES CORNES



Mame

Résumé :Fabrice Hadjadj, Mame, mai 2024. Si la nature est puissance de fécondité, elle est aussi indissociable de la violence et de la mort. Entre idéalisation et désespoir, entre muséification généralisée et pulsion nihiliste, il s’agit, alors que l’activité humaine produit de plus en plus de dégâts, de trouver la juste attitude qui donne réellement sa chance à la vie. L’auteur expose sa solution, à chercher dans la tragédie. Retrouvez-le en librairie.

9

THÉOLOGIE DE L’ESPÉRANCE



Mame

Résumé :Emmanuel Durand, Cerf, mai 2024. Une exploration de la foi chrétienne à travers le prisme de la parole d’espérance, capable de guider l’humain lorsqu’il affronte des temps troubles. Retrouvez-le en librairie.

10

SPIRITUALITÉ DE L’ÉDUCATION



Desclée De Brouwer

Résumé :Jean-Marie Petitclerc, Desclée De Brouwer, avril 2024. Pour l’auteur, l’éducation est un défi majeur du XXIe siècle, avec l’exacerbation des violences et la montée des extrêmes, ainsi il présente une pédagogie de la spiritualité chrétienne, fondée sur la démarche de croire, espérer et aimer. La rencontre des jeunes devient alors chemin de rencontre avec le Christ. Retrouvez-le en librairie.