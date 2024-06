Qu’adviendrait-il si tout le monde mentait ?

La vérité est l’une des vertus les plus appréciées chez une personne, parce qu’elle la rend digne de confiance, à tout moment de la vie.





Imaginez un instant vivre sur une planète où personne ne dirait la vérité. Tout acte, toute parole ou toute intention serait entachée de mensonges. A qui serait-il alors possible de faire confiance ? L’histoire du salut indique que Dieu est l’unique être dont émane toute vérité : « C’est la vérité que je ne cesse d’annoncer » (Pr 8,7) ; « tes paroles sont vérité » (2 S 7,28) ou encore « Dieu est véridique » (Rm 3,4). Dans le Nouveau Testament, d’ailleurs, Dieu manifeste pleinement cette vérité en Jésus Christ : « Jésus lui répondit : “Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie : personne ne va vers le Père sans passer par moi” » (Jn 14,6).

Chacun cherche naturellement la vérité

Le Catéchisme de l’Église catholique affirme que « L’homme se porte naturellement vers la vérité » (CEC n° 2467), énoncé que nous comprenons bien puisque chacun d’entre nous a déjà fait l’expérience de mentir, peut-être par peur ou par honte, et d’en ressentir le reproche que nous en fait notre conscience. Si in fine l’homme n’aime pas mentir, il n’aime pas non plus qu’on lui mente. Cultiver la vertu de vérité demande beaucoup de courage, et va de pair avec le développement de l’honnêteté et de la discrétion. En effet, « la vérité observe un juste milieu entre ce qui doit être exprimé, et le secret qui doit être gardé » (CEC n°2469). Chacun doit donc vivre dans la vérité, en évitant la duplicité et l’hypocrisie.

Le menteur finit par être discrédité

Pour en revenir à notre proposition initiale, qu’adviendrait-il si personne ne disait la vérité ? Dans sa Somme Théologique, saint Thomas d’Aquin dit que « les hommes ne pourraient pas vivre ensemble s’ils n’avaient pas de confiance réciproque, c’est-à-dire s’ils ne manifestent pas la vérité ». Sans confiance, il n’y aurait pas d’amitiés, pas de mariages, de relations de travail stables ou d’entreprises florissantes. Rien ne serait possible dans une telle vie. Par conséquent, la personne qui ment peut parvenir à ses fins dans un premier temps, mais lorsque le mensonge est découvert, personne ne lui fait plus confiance. Alors, faisons de la vérité un mode de vie, car avec elle nous serons plus semblables au Seigneur Jésus, plus proche de lui, qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.