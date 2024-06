Trois “techs” pour renforcer sa foi

L’intelligence artificielle, les apps, les réseaux sociaux… L’Église catholique utilise ces puissants outils pour mener à bien sa mission d’évangélisation. Et vous, connaissez-vous tout leur potentiel ?





L’Église catholique a recours aux ressources technologiques de différentes manières pour renforcer la vie de foi des croyants mais aussi pour évangéliser. Voici trois excellentes ressources disponibles :

1

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)



L’intelligence artificielle offre bien des possibilités. En effet, cet outil peut se révéler très utile dans les tâches pastorales, depuis la génération d’images pour la catéchèse, la compilation de documents, la correspondance, la gestion de base de données ou la gestion administrative, jusqu’à la création d’un menu pour un camp d’enfants adapté aux différents besoins du groupe. Il demeure toutefois important que l’intelligence artificielle soit encadrée, comme l’a rappelé le pape lors du dernier G7, soulignant la nécessité d’une gouvernance éthique de cette technologie.

Par ailleurs, se tourner vers une machine peut aussi amener à s’éloigner des autres. Or le don, la présence et le partage sont essentiels pour un chrétien. S’il est vrai que l’intelligence artificielle a considérablement augmenté les capacités de l’être humain, le témoignage demeure quelque chose d’exclusivement humain et seules les personnes peuvent et pourront être de véritables témoins de la foi.

2

LES APPS POUR PRIER ET MÉDITER



Il existe de nombreuses applications qui peuvent aider à prier, que ce soit pour la Liturgie des Heures, le Rosaire, ou toutes autres dévotions. De nombreuses applications chrétiennes donnent aussi la possibilité d’obtenir des renseignements sur le saint du jour, de lire les lectures de la Messe (c’est le cas d’AELF), d’écouter des méditations bibliques (comme sur Open Bible), ou de lire des œuvres spirituelles. Magnificat propose aussi une application pour recevoir chaque jour sur votre smartphone la prière du matin, les textes de la messe, une méditation, la vie d’un saint, la prière du soir et les complies. L’application Youpray propose aussi plusieurs formats de moins de dix minutes pour prier quotidiennement : évangile du jour, méditations, playlist… Il s’agit de programmes audios courts à écouter chez soi, en voiture, dans le métro ou en faisant son jogging. Il existe également des plateformes pour prier avec d’autres personnes en temps réel et même des sites qui permettent d’effectuer des visites virtuelles des lieux saints. Grâce à ces outils, il sera encore plus simple de prier et d’approfondir sa foi !

3

LES RÉSEAUX SOCIAUX



Lorsque les réseaux sociaux sont utilisés à bon escient, ils peuvent se révéler très utiles. Certaines personnes choisissent de s’en désinscrire, car cela les amène à regarder des contenus qu’ils n’ont pas toujours choisis et à perdre aussi beaucoup de temps. Malgré tout, ces outils permettent de toucher de nombreuses personnes différentes et d’apporter également l’Évangile à des personnes éloignées de l’Église. Grâce aux réseaux sociaux, il est possible de suivre des pages ou profils intéressants, tant personnels, comme ceux du pape François, médiatiques ou institutionnels, comme ceux de son diocèse, des conférences épiscopales ou encore du Vatican.