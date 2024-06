Maëlys, 9 ans, a tout compris au mystère de l’Eucharistie

Les enfants ont tant à nous apprendre ! “Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent”, enseignait déjà le Christ à ses disciples pendant sa vie publique. Quelle plus belle manière que de regarder l’Eucharistie comme Maëlys lors de sa première communion ? Cette petite fille âgée de neuf ans a communié pour la première fois au Corps du Christ dimanche 16 juin avec une trentaine d’autres enfants en la cathédrale d’Amiens. Sur son visage se lit une joie et une ferveur pures, qui rappellent à chaque croyant la puissance et la beauté du mystère de la transsubstantiation : le Christ est réellement présent, corps et âme, sous les espèces du pain et du vin. L’Eucharistie, rappelait ainsi saint Jean Paul II “rend présent non seulement le mystère de la passion et de la mort du Sauveur, mais aussi le mystère de la résurrection, dans lequel le sacrifice trouve son couronnement.” Cela, Maëlys semble l’avoir bien compris, et son sourire en est la preuve : elle semble regarder directement le Christ et non simplement l’hostie que tient le prêtre. “Rien ne dit plus l’amour qui est au cœur du Christ que l’Eucharistie … c’est Lui en nous, nous en Lui, n’est-ce pas le ciel sur la terre ?” questionnait sainte Élisabeth de la Trinité.