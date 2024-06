Si les championnats de Premier League, de Ligue 1 ou de Série A, sont très suivies, peu d’amateurs de football savent que le Vatican a son propre championnat masculin, où se disputent 13 équipes d’employés, représentant divers dicastères et bureaux du plus petit État du monde.

Cette année, c’est “Santos”, l’équipe du secrétariat pour l’économie, un dicastère de la curie romaine, qui s’est imposée lundi 10 juin face aux Archives vaticanes (7-5). Elle remporte ainsi la très officielle Coupe de la Ligue du Vatican 2024. Les champions, arborant leur maillot noir et blanc, ont soulevé le trophée sur la pelouse du terrain Petriana – propriété ecclésiale –, située non loin du Vatican. C’est là qu’ont eu lieu tous les matchs de la saison de cette compétition insolite.

Les athlètes, tous amateurs, jouaient cette finale contre l’équipe des Archives du Vatican, qui s’est s’inclinée après une première mi-temps disputée (3-3), comme le rapporte le journaliste de Vatican News Mario Galgano, unique et fidèle chroniqueur de ce tournoi national quasiment inconnu.

Un premier tournoi en 1947

Le premier tournoi de football du Vatican de l’époque moderne a eu lieu en 1947, rapporte le journaliste. Après une pause de quasiment 20 ans, la première équipe de football officielle du Vatican a été fondée en 1966, sous le nom “SS Hermes Musei Vaticani”. Elle était formée notamment de restaurateurs et de gardiens des Musées.

Par la suite, d’autres entités vaticanes leur ont emboîté le pas : la gendarmerie en 1968, la Fabrique de Saint-Pierre – qui s’occupe de la gestion de la basilique – en 1969, puis l’Administration du patrimoine du Siège apostolique ou encore la Bibliothèque. Aujourd’hui, on trouve aussi la Poste, les services techniques, la Garde suisse, Radio Vatican et L’Osservatore Romano parmi les treize équipes.

La “Supercoupe”

Le tournoi se déroule sous les auspices de l'”Associazione Sportiva Dilettantistica Sport in Vaticano“, qui organise non seulement cette “Ligue” mais aussi la “Coupe Sergio Valci” – du nom du fondateur de la structure footballistique actuelle du Vatican, dans les années 1990. À la fin de la saison, l’équipe vainqueur de la Ligue et celle de la Coupe s’affrontent pour une “Supercoupe”. Parmi les joueurs qui ont participé au championnat du Vatican cette année figurait Gabriele Giordano Caccia, archevêque et actuel nonce apostolique au Liban.

Si le jeu à onze joueurs est de mise aussi au Vatican, les équipes se sont parfois adaptées pour jouer également à cinq, huit ou neuf, selon les besoins de chaque époque, précise Mario Galgano. La Cité du Vatican dispose aussi d’une sélection nationale de football, composée de gardes suisses, de conseillers pontificaux et de gardiens de musée. Le Vatican n’étant pas membre de la Fédération internationale de football (FIFA) ni de l‘Union des associations européennes de football (UEFA), l’équipe se contente de matchs amicaux.