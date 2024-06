Miguel, 5 ans, bien décidé à emmener la sainte Vierge à l’école !

Miguel est un petit garçon brésilien qui voue une véritable dévotion à la sainte Vierge. Lorsque sa maman lui offre un sac à dos à l'effigie de Notre Dame d'Aparecida, rien ne semble pouvoir le rendre plus heureux !

Tous comme les internautes, la Sainte Vierge a dû sourire d’attendrissement en voyant ce petit garçon si heureux de découvrir son nouveau cartable. Miguel est un petit garçon brésilien âgé de cinq ans, et s’il est passionné de cowboys, il surprend aussi par sa ferveur. Dans une vidéo publiée par sa mère sur son compte Instagram le 16 juin le petit Miguel découvre son sac à dos à l’effigie de la Vierge Marie, plus particulièrement de Notre-Dame d’Aparecida, sainte patronne du Brésil. Sa joie et son émerveillement sont tout simplement contagieux. “Notre Dame me protège toujours !” s’exclame le petit écolier, des étoiles plein les yeux avant de demander à la Vierge dans une prière spontanée : “Donnez-moi la main, gardez mon cœur”. Puis, se tournant vers sa maman : “Maman, elle est belle Notre Dame, non ?”