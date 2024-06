Quand Jésus commence son ministère public, il est très entouré, que ce soit par ses apôtres, ses disciples, sa mère, etc... Mais Jésus avait-il des amis qui lui était chers ? Découvrez ce que dit le Nouveau Testament à ce sujet.

Est-ce que Jésus avait des amis ? Alors attention, on ne parle pas des apôtres et des disciples, non. On parle de copains de jeunesse. Est-ce qu’à la cour de récré Jésus avait des petits camarades avec qui il aimait bien jouer ? Et bien oui, on sait que Jésus avait des amis avant son ministère public. On en connaît au moins trois. Marthe, Marie, et Lazare.

En effet, quand Lazare meurt, Jésus retourne en Judée, dans la ville de Béthanie, alors qu’il s’était fait chasser violemment de la région. Il dit alors à ses disciples : “Lazare, notre ami, s’est endormi, mais moi, je vais le tirer de ce sommeil.” On comprend donc que Jésus a des amis, dont Lazare, mais surtout que Lazare devient l’ami de tous les disciples de Jésus. Jésus, il est comme ça, ils prêtent des amis. Ils se rendent alors sur le tombeau de Lazare et Jésus, face à la tristesse et à la mort, se met à pleurer. On comprend que Jésus avait des amis, mais surtout qu’il était émotionnellement investi dans ses relations. Tellement investi que Jésus va ressusciter Lazare. 2000 ans plus tard, on ne sait toujours pas comment il fait.

Jésus ira même plus loin lors du dernier repas qu’il partage avec ses disciples en leur disant : “Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis.” De cette façon, nous devenons tous et toutes des amis du Christ. Alors, cultivons cette relation et n’ayons pas peur. Si Jésus a ressuscité Lazare, imaginez le nombre de choses incroyables qu’il est prêt à faire pour nous, ses amis.