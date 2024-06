Les rois de la Bible : le tragique destin de Sédécias

Le nom du roi Sédécias (597-587 avant Jésus-Christ) mérite d’être retenu car celui-ci sera non seulement le dernier monarque du royaume de Juda, mais il connaîtra de plus un destin des plus tragiques qui inspirera un grand nombre d’artistes…

Qui était Sédécias, de son vrai nom Mattanya ? La Bible le présente comme l’un des fils de Josias, et selon les textes, neveu ou frère de Joiakîn. C’est le roi Nabuchodonosor qui le plaça sur le trône à la place de Joïakîn qu’il déposa, changeant son nom de Mattanya en Sédécias afin de marquer sa soumission à son autorité. Mais Sédécias, vingtième roi de Juda, pensa pouvoir ruser avec le grand monarque babylonien, grand mal lui en prit…

Sédécias. Domaine Public

Le règne de Sédécias ne fut pas effectivement loué par la Bible. Ce personnage dont le nom signifiait pourtant “justice de Dieu” ne s’illustra guère, en effet, par un comportement vertueux, ainsi que le souligne le récit biblique : “Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait Joakim. C’est à cause de la colère du Seigneur qu’il en fut ainsi à Jérusalem et en Juda, jusqu’à ce qu’il les rejette loin de sa face. Mais Sédécias se révolta contre le roi de Babylone” (2 Rs 24,19-20). Sédécias commit ainsi l’erreur de s’allier à l’Égypte menée par le pharaon Psammétique II afin de braver le roi de Babylone, Nabuchodonosor. La réponse ne se fit guère attendre.

Le siège de Jérusalem et la capture de Sédécias

La Bible au Livre des Rois nous relate ces évènements de manière très précise : La neuvième année du règne de Sédécias, le roi de Babylone assiégea Jérusalem – second siège de la Ville sainte – avec toute son armée afin de mater la révolte du roi de Juda. Ce siège qui consista à entourer la ville d’un ouvrage fortifié et hautement surveillé dura deux longues années, causant une terrible famine ; le récit biblique précise encore qu’ “une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l’armée s’échappa dans la nuit, par la porte du double rempart, près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville” (2 Rs 25,4). Cependant cette fuite du roi Sédécias et de son armée fut de courte durée car il fut vite rattrapé par les forces de Nabuchodonosor et dès lors enchaîné.

Un châtiment cruel passé à la postérité

La traîtrise de Sédécias envers le roi babylonien fut sévèrement châtiée. Laissons de nouveau la Bible nous rapporter ces tragiques évènements : “Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on lui creva les yeux, il fut attaché avec une double chaîne de bronze et emmené à Babylone” (2 Rs 25,7). Le sort de son peuple ne fut guère plus enviable car le roi babylonien incendia les maisons de Jérusalem et déporta ses habitants à Babylone, ne laissant qu’une infime partie dans les campagnes pour le servir. Enfin, le Temple fut ravagé et tous les objets précieux du culte furent une nouvelle fois emportés.

1787, École nationale supérieure des beaux-arts. Domaine Public

Ce désastre inspira bien des artistes notamment le compositeur baroque italien Alessandra Scarlatti (1685-1757) qui écrivit un superbe oratorio “Sédécias, roi de Jérusalem” dans lequel il évoqua avec maestria ce tragique sujet biblique. Le peintre montpelliérain François-Xavier Fabre (1766-1837) sut également se saisir de ce cruel épisode dans le style néo-classique en représentant l’instant où les fils de Sédécias furent égorgés sous les yeux de leur père…