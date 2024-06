Manu Payet : “Il m’est arrivé d’espérer que Dieu a pu rire”

L’humoriste français Manu Payet a rencontré le pape François le 14 juin à l’occasion d’une audience au Vatican où étaient présents une centaine d’artistes venus de 15 pays. Il raconte son émotion et sa joie d’avoir pu présenter au pontife argentin sa maman.





“J’étais hyper impressionné”. Quelques minutes après sa rencontre avec le pape François, Manu Payet traverse la longue galerie lapidaire du Vatican qui abrite une riche collection d’antiquités. L’humoriste, qui se souvient avoir assisté à la messe de Jean Paul II lors de son voyage à La Réunion de 1989, n’aurait raté cette matinée pour rien au monde. Invité par le Vatican pour entendre la pape François prononcer un discours sur l’humour, il en a profité pour faire venir sa mère de La Réunion. “J’ai eu l’opportunité de faire le cadeau que beaucoup de fils aimeraient faire à leur maman”, confie-t-il à quelques journalistes français à Rome. Avec elle, il a offert un petit tableau représentant son île que le pontife argentin a commenté avec un large sourire. “Après je ne sais plus, c’était flou”, raconte Manu Payet, encore ému.

Durant l’audience, le pape François a insisté sur la beauté du métier d’humoriste. “Lorsque vous parvenez à faire jaillir des sourires intelligents sur les lèvres, même d’un seul spectateur, vous faites aussi sourire Dieu”, leur a-t-il assuré. Faire rire Dieu ? “Il m’est arrivé en tous cas d’espérer qu’il a pu rire”, murmure le comédien, qui donne par ailleurs raison au Pape lorsque ce dernier assure qu’il est devenu plus facile de faire du tragique que du comique.

“L’actualité d’aujourd’hui ne donne pas envie de faire rire”, souligne-t-il. “Parfois tu dois aller bosser, faire ton spectacle. Et puis si tu allumes une chaîne info, tu n’as plus envie d’y aller. Or c’est à ce moment-là qu’il faut y aller encore plus !”, poursuit-il, heureux que le pape reconnaisse et encourage les artistes. “Il fut un temps où faire rire n’était pas reçu comme cela”, assure-t-il. Pour l’humoriste de 48 ans, il était donc important de venir au Vatican pour “saluer” et “célébrer la modernité de ce Pape”.

Aux côtés de nombreux artistes italiens ou bien américains, comme Chris Rock, Whoopi Goldberg ou encore les présentateurs Stephen Colbert et Jimmy Fallon, Manu Payet a pu entendre la prière que le pape récite chaque jour depuis 40 ans, celle de saint Thomas More : “Donne-moi Seigneur, le sens de l’humour”. Une prière que l’humoriste français rapportera sans doute de Rome.