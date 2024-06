Les dix livres les plus vendus en ce moment à La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 7 au 13 juin 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS : BULLE D’INDICTION DU JUBILÉ ORDINAIRE DE L’ANNEE 2025



Cerf

Résumé : Pape François, Cerf, mai 2024. A l’occasion du Jubilé 2025, le pape François nous invite à un temps de réflexion autour de l’espérance. Qu’est-ce que l’espérance ? De quoi est-elle faite ? Qu’est-ce qui la nourrit ? Il nous propose de nous reconnecter à cette notion clef de la vie chrétienne en réapprenant la patience, moteur de l’espérance, dans un monde de plus en plus rapide. Retrouvez-le en librairie.

2

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

3

HOLOCAUSTES : ISRAËL, GAZA ET LA GUERRE CONTRE L’OCCIDENT



Plon

Résumé :Gilles Kepel, Plon, mars 2024. Des pistes de réflexion sur le conflit entre Israël et la Palestine, plus particulièrement depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, et les conséquences que cela a eu en terme de géopolitique. L’auteur développe la théorie selon laquelle le conflit représenterait également une guerre contre l’Occident et ses valeurs. Retrouvez-le en librairie.

4

DIGNITAS INFINITA



Cerf

Résumé : Dicastère pour la doctrine de la foi, Cerf, avril 2024. Texte officiel qui rappelle les principes fondamentaux de la dignité humaine, accompagné d’une dénonciation des violations de cette dignité : la pauvreté, la guerre, l’exploitation des migrants, les violences faites aux femmes, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

5

Le Barman Du Ritz



Albin Michel

Résumé :Philippe Collin, Le Barman du Ritz, Albin Michel, avril 2024. Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que la ville est occupée, un seul palace demeure ouvert, le Ritz qui devient le quartier général de la Luftwaffe. Entre ses murs, se croisent et se côtoient les hommes de la Gestapo, des célébrités, des résistants et des profiteurs de guerre sous le regard acéré de Frank Meier, le barman, émigré autrichien d’origine juive. Premier roman. Retrouvez-le en librairie.

6

ENTRE GUERRES



Gallimard

Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

7

QUAND JÉSUS PARLE À ISRAËL : UN RABBIN LIT LES EVANGILES



Dervy

Résumé : Philippe Haddad, Quand Jésus Parle À Israël : Un Rabbin Lit Les Évangiles, Dervy, avril 2024. Un nouvel éclairage sur Jésus qui favorise le dialogue interreligieux. Rabbin de mouvance libérale, l’auteur enseigne les Évangiles à l’aune de la tradition juive : Bible, Midrash et Talmud. Il propose ici de méditer les paroles, les enseignements et les gestes de Jésus dans la cohérence du judaïsme de l’époque du deuxième temple de Jérusalem. Retrouvez-le en librairie.

8

CREDO : COMPENDIUM DE LA FOI CATHOLIQUE



Contretemps

Résumé : Athanasius Schneider, Contretemps, avril 2024. Déplorant l’ignorance religieuse contemporaine, l’évêque propose un texte inspiré du catéchisme pour présenter les fondamentaux de l’Eglise catholique (culte, prières, morale, sacrements, entre autres) et apporter des réponses sur des sujets tels que l’union homosexuelle, l’autorité papale ou encore la réforme liturgique. Retrouvez-le en librairie.

9

BELLES HISTOIRES DE SAINTS ET DE MIRACLES EUCHARISTIQUES



Artège

Résumé :Blanche Rivière, Belles histoires de Saints et de Miracles eucharistiques, Artège, avril 2024. Vingt miracles sont relatés afin de découvrir le sacrement de l’Eucharistie et son mystère, à travers les siècles : saint Tarcisius, Imelda Lambertini, le curé d’Ars, Dominique Savio, Elisabeth de la Trinité, Pie X, Charles de Foucauld, Carlo Acutis, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

10

interroger dieu



Cerf

Résumé : Timothy Radcliffe , Lukasz Popko, Interroger Dieu, Cerf, avril 2024. Un entretien entre un prédicateur et un jeune dominicain sur la relation entre Dieu et ses fidèles. Les auteurs mettent en lumière la nécessité du questionnement et de la conversation pour conforter sa foi en période de doute. Retrouvez-le en librairie.