Au Pakistan, Laiba, une chrétienne de 10 ans, a été kidnappée le 2 février avant d’être convertie à l’islam et mariée de force à son ravisseur. Malgré la plainte déposée par ses parents, les autorités restent indifférentes au sort de la petite fille dans un pays marqué par les violences quotidiennes contre les minorités chrétiennes.

Au Pakistan, les chrétiens continuent de subir quotidiennement des persécutions d’une société marquée par le fanatisme islamiste. Le 24 février 2024, dans l’État du Pendjab à l’est du pays, Laiba, une petite fille chrétienne de 10 ans a été enlevée à ses parents, rapporte le site d’information AsiaNews. La fillette a ensuite été violée, convertie à l’islam et mariée de force à son ravisseur, âgé de 35 ans. Malgré la plainte formulée auprès des autorités par sa famille, elle est toujours détenue par les hommes qui l’ont enlevée, dont son mari. Laiba n’a même plus de contact avec ses parents, à qui l’on a envoyé une fausse déclaration de leur fille indiquant qu’elle s’était convertie et mariée librement.

Ni les manifestations organisées pour demander la libération de Laiba, ni l’arrestation de son mari par la police n’ont permis pour l’instant le retour de la petite fille dans sa famille. Si le mariage forcé est illégal au Pakistan en vertu du Child Marriage Restraint Act, sa pratique reste largement répandue dans la société et souvent validée par la justice. Puisque le certificat de mariage transmis aux parents de Laiba indique qu’elle a 17 ans et qu’elle s’est convertie volontairement à l’islam, les autorités rechignent à condamner de ses ravisseurs. Les enlèvements de jeunes chrétiennes mariées de force et converties à l’islam sont fréquents au Pakistan, bien souvent dans l’indifférence générale.

Des violences multiples

Mais les chrétiens subissent aussi d’innombrables violences de toutes sortes qui mettent en danger leur vie et leur liberté de pratiquer leur religion. Le 3 juin, Nazir Masih, un chrétien de 72 ans, est mort des suites de ses blessures après avoir été faussement accusé de blasphème et lynché par une foule en colère. Malgré les supplications de la communauté chrétienne pakistanaise auprès des autorités pour plus de protection, le parti islamiste pakistanais Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) exige d’ores et déjà la libération des meurtriers du vieil homme.