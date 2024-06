L’Esprit saint souffle décidément où Il veut. Le diocèse de Prato (Italie) a eu la joie d'accueillir le 8 juin deux nouveaux prêtres lors d'une belle messe d'ordination : Michele Di Stefano, ancien policier, et Giulio Vannucci... un ancien musicien punk !

En cette année 2024, le diocèse de Prato, au nord de Florence (Italie), a accueilli deux nouveaux prêtres au profil pour le moins atypique. Le samedi 8 juin, Michele Di Stefano, un ancien policier, et Giulio Vannucci, autrefois guitariste dans un groupe de musique punk, ont été ordonnés prêtres en la cathédrale de Prato. Ils ont tous les deux radicalement changé de vie en choisissant de suivre le Christ et de le servir dans le sacerdoce. De leur ancienne profession, les deux hommes n’ont gardé que le look : la coupe courte et le visage glabre pour l’un, les cheveux longs et la longue barbe pour l’autre.

Giulio Vannucci et Michele Di Stefano. Capture d’écran Facebook/ Diocesi di Prato

“Un nouveau chemin”

Et au vu des sourires radieux qui s’affichaient ce jour-là sur leurs visages, nul doute que leur choix est le bon. “C’est le début d’un nouveau chemin, même épuisant, mais je suis sûr que je ne suis pas seul et que j’ai l’aide de Dieu”, a assuré le père Michele Di Stefano, ordonné prêtre en présence de ses anciens collègues policiers. “Mon intention est d’être proche des personnes qui souffrent, qui se sentent seules.” Giulio Vannucci, quant à lui, a rejoint les Reconstructeurs en Prière, une communauté qui s’inspire de la spiritualité des Pères du désert et dont chaque membre porte la barbe et les cheveux longs. Un changement radical pour celui qui, pour autant, ne renie rien de son passé. “Une période pendant laquelle je me suis beaucoup amusé et que je ne regrette pas”, a-t-il assuré au quotidien italien Avvenire. Mgr Giovanni Nerbini, qui présidait la cérémonie, a tenu à encourager les nouveaux prêtres. “Le Seigneur n’a pas choisi des administrateurs ou des surhommes”, a-t-il affirmé dans son homélie. “Il a choisi des personnes simples et toujours généreuses.”