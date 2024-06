L'IPC - Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie de Paris vient d'annoncer l’ouverture pour la rentrée prochaine de la première année de son Master de Management des Ressources Humaines et Organisations, en alternance. Forts du succès du Master 2 mis en place cette année, cette nouvelle offre de formation répond à un véritable besoin pour des étudiants qui désirent rejoindre le monde de l’entreprise.

C’est le programme parfait pour des étudiants en Sciences Humaines désireux d’inscrire leur formation dans une démarche universitaire reconnue et stimulante et d’intégrer les métiers des ressources humaines. L’IPC, située au cœur du XIVe arrondissement de Paris, ouvre à la rentrée prochaine un Master 1 en alternance élaboré en partenariat avec l’IAE Metz School of Management. Avec un parcours innovant qui associe les Sciences sociales à la Philosophie pour élaborer une approche critique des pratiques RH et du Management, l’IPC offre aux futurs professionnels une formation à la fois riche, exigeante et diversifiée.

Ouvert à tous les étudiants titulaires d’une Licence, ce programme donne d’acquérir des compétences académiques et opérationnelles de haut niveau, indispensables à l’insertion sur le marché du travail. L’ensemble des cours aborde tous les aspects inhérents à la gestion des ressources humaines, qu’il s’agisse de la gestion des talents, du droit du travail, de la gestion des conflits et de l’étude des stratégies de recrutement.

L’alternance est une richesse inégalable qui permet aux étudiants d’acquérir la culture de l’entreprise. Elle est un véritable tremplin vers un premier emploi. Les premiers diplômés ont déjà obtenu un CDI à l’issue de cette formation. Le Master permet en effet d’accéder à une grande variété de postes en lien avec les ressources humaines, en plus des postes de responsable RH : consultant en management, conseiller en recrutement, ou spécialiste en organisation au sein de PME comme de grands groupes de l’industrie et des services, etc.

Informations Les inscriptions en M1 et M2 pour la rentrée 2024 sont encore ouvertes.

Pour toute information complémentaire ou pour soumettre votre candidature, contactez Bernard Guéry : bguery@ipc-paris.fr

En partenariat avec l’IPC – Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie