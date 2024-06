Natation, athlétisme, équitation, golf, rugby ou tir à l'arc : toutes les disciplines olympiques ont leur saint patron. Découvrez les raisons de leur élection.

Invoqués pour assurer la victoire, pour s’assurer d’exceller dans sa performance, sa course, son match ou son combat, et le courage, les saints veillent sur ceux qu’ils protègent. Puisque le sport est une école de vie et que le dépassement de soi, dans l’effort, éduque l’âme et forge le caractère, découvrez en images les saints patrons qui veilleront sur les prochains Jeux olympiques et paralympiques. Sainte Thérèse de Lisieux chantant déjà les vertus de l’athlète qu’elle comparait dans son poème “Mes armes” à celui qui s’engage sur les chemins qui mènent à Dieu :

O Pauvreté, mon premier sacrifice

Jusqu’à la mort tu me suivras partout

Car je le sais, pour courir dans la lice

L’Athlète doit se détacher de tout

“Pour courir dans la lice, l’athlète doit se détacher de tout”

C’est saint Sébastien qui a remporté la palme sportive puisque c’est lui qui est le saint patron de tous les athlètes qui concourent, en raison de sa force physique et de sa capacité de résistance à la souffrance. Officier de l’armée romaine, converti au christianisme, il refuse de renier sa foi sous la menace de l’empereur Dioclétien qui persécute les chrétiens. Condamné à mort, il est ligoté à un arbre avant d’être criblé de flèches par ses propres soldats et livré à leurs coups et à leur haine. Si Debussy lui a consacré ses fragments symphoniques dans le Martyre de saint Sébastien, le saint transpercé demeure l’un des plus célèbres de l’iconographie chrétienne et des plus invoqués du martyrologe romain.

Pier Giorgio Frassati, lui, a été nommé saint patron des sportifs par le pape Jean Paul II lors de sa béatification le le 20 mai 1990. Amoureux de la montagne et passionné d’alpinisme, grand marcheur, ce jeune homme que le bon Dieu a jugé digne de gagner le Ciel dans sa jeunesse a témoigné tout au long de sa courte vie d’un sens de l’effort et d’un oubli de soi qui a laissé croître en lui un grand amour du Christ-eucharistie. Saint Sébastien, le roi David, l’archange Raphaël, saint Michel… L’Esprit de Dieu souffle aussi sur les sports olympiques, qui ont leurs propres saints patrons : découvrez-les en images.

[EN IMAGES] Découvrez les saints patrons des sports en lice aux Jeux Olympiques :