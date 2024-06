La mission impossible des ONG catholiques à Gaza

Face à l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza, plusieurs associations et organisations catholiques se mobilisent pour permettre aux civils de cette enclave palestinienne de bénéficier de ressources vitales. Elles se heurtent toutefois à de nombreux obstacles qui les freinent dans leurs ambitions.

Alors que la communauté et les instances internationales ne cessent de réclamer un cessez-le-feu, l’offensive menée par Israël dans la bande de Gaza poursuit son cours, sept mois après le début du conflit. Devant l’intensification des frappes, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a ordonné le 24 mai à Israël d’arrêter “immédiatement” son offensive militaire à Rafah où se sont réfugiés des milliers de déplacés. Face à l’urgence humanitaire, associations et ONG catholiques se mobilisent pour fournir assistance et ressources vitales aux civils.

Mi-mai, l’Ordre souverain de Malte a pu accéder pour la première fois à la paroisse catholique de la Sainte-Famille en accompagnant le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, signant par cette visite “la première étape d’une mission humanitaire conjointe” entre l’Ordre souverain de Malte et le Patriarcat latin.”Sur la route les menant à Gaza city, “nous avons assisté à un spectacle indescriptible”, se souvient Fra’Alessandro de Franciscis, Grand Hospitalier de l’Ordre Souverain. “Tout, absolument tout est détruit, il n’y a plus rien, plus de maisons, de mosquées, d’hôpitaux. Quand nous sommes arrivés, une grande émotion nous a saisis. Les catholiques ont savouré la joie de retrouver leur pasteur. Nous avons aussitôt célébré la messe.” Les locaux de la paroisse où s’entassent fidèles catholiques mais aussi orthodoxes et musulmans ont été transformés en dortoirs. Dans l’enclave, le manque d’accès aux soins constitue l’un des pires maux auxquels est confrontée la population civile. “L’hygiène est tout simplement catastrophique, il s’agit de l’un des défis majeurs auxquels il est urgent de répondre”, rapporte Fra’ Alessandro de Franciscis. Maladies chroniques, épidémie d’hépatite A, opérations sans anesthésie… “Les gens nous ont presque immédiatement demandé de l’aide médicale”. Pour répondre aux besoins d’urgence, l’Ordre souverain de Malte et le Patriarcat latin ont décidé d’utiliser un terrain à proximité de la paroisse pour favoriser la distribution d’une aide médicale et alimentaire à un point fixe. “Nous espérons pouvoir opérer le transport de cartons individuels avec des médicaments d’Israël vers Gaza dès la troisième semaine de juin.”

Depuis son appel aux dons lancé en novembre, le Patriarcat a reçu entre 4 et 5 millions d’euros, principalement en provenance de diocèses américains et européens, selon Mgr William Shomali, évêque auxiliaire du Patriarcat latin de Jérusalem. Déjà un million a été attribué aux paroisses catholique et orthodoxe pour des besoins en nourriture, en eau potable, mais aussi pour des reconstructions futures : 55% des maisons de Gaza sont à ce jour écroulées, selon un rapport de l’UNOSAT, centre satellitaire de l’ONU.