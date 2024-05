Le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, est entré dans Gaza pour la première fois depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Un déplacement fort et symbolique à plus d’un titre.

À Gaza, territoire en proie aux bombardements depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, une infime communauté de chrétiens, orthodoxes et catholiques, répartis dans les paroisses de Saint-Porphyre et de la Sainte-Famille, tente de survivre. Destructions de leur foyer, famine, épidémies… Leur quotidien est pavé de souffrances et d’inquiétude. Un quotidien que la visite pastorale du cardinal Pierbattista Pizzaballa ce jeudi 16 mai pourrait bien éclairer. Le patriarche latin de Jérusalem est en effet entré à Gaza aux côtés de Fra Alessandro de Franciscis, Grand Hospitalier de l’Ordre de Malte, ainsi que du curé de Gaza, le père Gabriel Romanelli. Lors de sa visite il a présidé la messe dans l’église paroissiale et a effectué une visite de courtoisie à la paroisse orthodoxe Saint-Porphyre.

“Le sens de ma visite est d’abord d’être avec eux, de les embrasser, de les étreindre et de les soutenir autant que possible”, a confié le cardinal Pierbattista Pizzaballa dans une vidéo postée sur YouTube. “Cela faisait très longtemps que je voulais et désirais les voir”, détaille le patriarche latin qui d’ordinaire visitait chaque année cette petite communauté avant Noël. Dans son message vidéo, le cardinal explique que sa venue est aussi l’occasion de “voir ce que nous pouvons faire pour améliorer leurs conditions et de les aider de toutes les manières possibles”. Le prélat franciscain de 59 ans appelle les chrétiens du monde entier à prier pour leurs frères gazaouis.

Mais depuis l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et la réaction militaire israélienne sur la Bande, la communauté catholique de Gaza vit en autarcie et partage avec toute la population les conditions extrêmes imposées par l’armée israélienne. “Avant la guerre, la communauté catholique comptait 135 personnes. Aujourd’hui, elle est d’environ 90 personnes”, a confié à I.Media Farid Jubran, qui travaille pour le Patriarcat latin. Deux fidèles ont été abattus par des soldats israéliens dans l’enceinte de la paroisse le 16 décembre. “C’est une communauté en guerre, désemparée, fatiguée, mais avec beaucoup de foi et de courage. Un énorme témoignage de foi”, ajoute Farid Jubran.

Le curé de Gaza doit rester dans la Bande

Le cardinal italien, ancien professeur d’hébreu biblique qui fut à la tête de la Custodie de Terre sainte de 2004 à 2016, est donc entré à Gaza aux côtés de Fra Alessandro de Franciscis, Grand Hospitalier de l’Ordre de Malte. “Ils ont rencontré la population en souffrance pour l’encourager et lui délivrer un message d’espoir, de solidarité et de soutien”, détaille le patriarcat. Cette visite est également la première étape d’une mission humanitaire conjointe du Patriarcat latin et de l’Ordre souverain de Malte, en collaboration avec d’autres partenaires, visant à fournir de la nourriture, des biens de première nécessité et une aide médicale à la population de Gaza.

Le curé de Gaza, le père Gabriel Romanelli, se trouvait le 7 octobre dernier à l’extérieur de la Bande quand le Hamas a déclenché son attaque. Le prêtre était depuis resté bloqué à Bethléem. C’est lui que le pape François appelle très régulièrement pour prendre des nouvelles de la communauté gazaouie. Il devrait désormais rester à Gaza.