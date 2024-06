Adieu, Mademoiselle !

Les soldats l’appelaient “Mademoiselle” ou “Mam’zelle”. Geneviève de Galard, l’ange de Diên Biên Phu, s’est éteinte le 30 mai 2024 à l’âge de 99 ans, alors que la France venait de célébrer le 70eme anniversaire de la bataille de Diên Biên Phu quelques semaines plus tôt. Le 7 juin, la France lui a rendu hommage lors d’une cérémonie militaire, dans la cour d’honneur des Invalides, après la célébration de ses funérailles en la cathédrale Saint-Louis, aussi appelée “église des soldats”. Une église chère au cœur de Geneviève de Galard, comme l’a écrit elle-même l’ancienne infirmière dans son dernier adieu :

“Avant de quitter cette église des Soldats que j’ai choisie pour me marier car elle était proche du centre de rééducation où se trouvaient alors de nombreux blessés de Dien Bien Phu mes camarades, je souhaite dire, à vous tous présents : mes enfants, mes petits-enfants, mes parents et mes amis civils et militaire, un dernier adieu. Merci de l’affection que vous m’avez si souvent témoignée alors même que vous ne m’aviez peut-être jamais rencontrée. Cette affection qui m’a si souvent portée dans les moments difficiles de la vie, et aussi pour aller plus loin. Je crois que serai encore et toujours près de vous, partageant vos prières pour que vienne dans le monde le règne de son Amour. À Dieu !”