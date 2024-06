Que nous disent les Pères du Désert pour guider notre vie spirituelle, dans les circonstances très concrètes de notre vie ? Si vous êtes trop dépendant du jugement des autres, "faites le mort", conseille saint Macaire, moine du IVe siècle.

Le regard des autres, le fameux “qu’en quand-dira-t-on” tient malheureusement bien souvent une place importante dans nos vies. Mais comment ne pas en être dépendant ? Les Pères du Désert ont là encore des conseils avisés à découvrir. Saint Macaire l’Égyptien est un des moines les plus célèbres de la première génération monastique. Il vécut au IVe siècle dans le désert de Scété à l’ouest du Delta du Nil. On lui attribue des écrits spirituels qui comptent parmi les joyaux de la littérature monastique. Voici l’une de ses réponses à la question si souvent posée : “Que dois-je faire pour être sauvé ?”

« Ni leur mépris, ni leur louange »

Un jour, un frère vint trouver abba Macaire l’Égyptien et lui dit :

“”Abba, dis-moi une parole afin que je sois sauvé.” Et le vieillard dit : “Va dans le cimetière et injurie les morts.” Le frère y alla donc, les injuria et leur jeta des pierres ; puis, il revint l’annoncer au vieillard. Celui-ci lui dit : “Ne t’ont-ils rien dit ?” Il répondit que non. Le vieillard lui dit : “Retournes-y demain et donne-leur des louanges.” Le frère partit donc et les loua, leur disant : “Apôtres, saints et justes !” Et il revint vers le vieillard et lui dit : “Je les ai complimentés.” Et le vieillard lui dit : “Ne t’ont-ils rien répondu ?” Le frère dit que non. Le vieillard lui dit : “Tu sais quelles insultes tu leur as adressées, sans qu’ils te répondent, et quelles louanges, sans qu’ils te parlent ; ainsi, toi aussi, si tu veux être sauvé, deviens un mort ; et comme les morts, ne compte ni le mépris des hommes, ni leurs louanges, tu pourras faire ton salut.” ” (Macaire, 23).