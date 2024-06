L’Esprit saint est un “souffle” qui ne peut pas être enfermé dans des concepts ou institutions, a rappelé le pape François ce mercredi 5 juin lors de l’audience générale.





“L’Esprit saint est “souffle, vent, respiration”, et “le vent est la seule chose que l’on ne peut pas brider, que l’on ne peut pas ‘mettre en bouteille’ ou ‘en boîte’”. Le pape François n’a pas mâché ses mots lors de l’audience générale de ce mercredi 5 juin 2024 sur la Place Saint-Pierre. L’évêque de Rome a récemment démarré un cycle de catéchèse sur l’Esprit saint. Devant les quelque milliers de personnes venues l’écouter, il a réaffirmé des vérités trop oubliées, alors que l’on connaît aujourd’hui si mal la troisième personne de la Trinité. Après avoir entamé sa réflexion par une rapide étude étymologique, le Pape s’attaque à un développement en deux points.

Depuis le bouleversement qu’a opéré la philosophie cartésienne, nos cultures ont une forte tendance à vouloir tout rationaliser, au dépit des vérités de la foi. Cela s’incarne notamment par une volonté de tout nommer selon des concepts. Lorsqu’il s’agit de l’Esprit saint, le Pape avertit: “Prétendre enfermer l’Esprit saint dans des concepts, des définitions, des thèses ou des traités, comme le rationalisme moderne a parfois tenté de le faire, c’est le perdre, l’annuler ou le réduire à l’esprit humain pur et simple”.

Le discours rationnel ne peut expliquer un tel mystère de la foi, car nous nous situons sur deux niveaux différents: la raison et la foi. Il ne s’agit en aucun cas de tomber dans un fidéisme, mais seulement de faire la part des choses entre ce qui se trouve dans tel ou tel domaine. Le seul discours que l’on peut tenir sur Lui pour Le comprendre ? L’Esprit saint est “souffle, vent, respiration”, et “le vent est la seule chose que l’on ne peut pas brider, que l’on ne peut pas ‘mettre en bouteille’ ou ‘en boîte’”, a encore martelé le pape François.

Là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté.

Si l’Esprit saint peut être une brise, il est surtout un vent, “une force impétueuse et indomptable”, qui est “capable de déplacer les océans”. En effet, l’omnipotence divine s’exprime dans une toute puissance de l’Esprit saint, “l’expression ‘Esprit et puissance’, ou ‘puissance de l’Esprit’ est une combinaison récurrente dans la Bible” or “l’image du vent sert avant tout à exprimer lapuissance de l’Esprit divin” rappelle François.

Cependant, le Christ vient donner une nouvelle dimension à ce qu’est l’Esprit saint. S’Il est puissance, Il est aussi liberté. En effet, “là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté”. Il ne s’agit non pas de la liberté telle que nos sociétés contemporaines la comprennent, c’est-à-dire le fait de faire ce que l’on veut tant que l’on ne gène pas les autres. Cette conception individualiste n’est pas celle que le Christ nous invite à suivre. Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’être libre de faire le bien ou le mal, et d’être indifférent face au Bien qui nous finalise, mais “la liberté de faire le bien et de le faire librement, c’est-à-dire par attraction et non par contrainte”. Le Pape met d’ailleurs en valeur “la liberté des enfants, et non des esclaves”.

