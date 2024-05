L’Esprit saint, celui qui aide à passer de la possession à la contemplation

Le pape François a entamé un nouveau cycle de catéchèses sur l’Esprit saint ce mercredi 29 mai. Il agit comme une "sage-femme" en donnant naissance à l’harmonie par "la contemplation et la louange" qu’il inspire dans les cœurs, a-t-il assuré.

Pas toujours évident d’appréhender la troisième personne de la Trinité qu’est l’Esprit saint ! Pour y remédier, le pape François a décidé de lui consacrer son nouveau cycle de catéchèses L’Esprit saint aide l’homme à “faire passer la joie de contempler avant la joie de posséder”, a-t-il déclaré lors de l’audience générale du 29 mai 2024 au Vatican. François a souligné l’importance de l’invocation de l’Esprit, puissance qui “donne naissance” à l’harmonie originelle voulue par Dieu et la transmet dans le cœur des hommes.

Devant une place Saint-Pierre à moitié remplie, François a commencé sa réflexion par l’évocation de l’Esprit saint dans le récit de la Genèse : “La terre était informe et déserte, les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux”. Dès l’origine, le Saint-Esprit fait passer le monde “de la confusion à quelque chose de beau et d’ordonné”, a-t-il souligné. Cette transformation du “chaos” en “cosmos”, le Saint-Esprit tente de la réaliser “en chaque personne”, car chaque cœur “ressemble à cet abîme désert et sombre des premiers versets de la Genèse”, a affirmé le Pape. Le cœur de l’homme porte en lui un “chaos intérieur”, corruption du péché qui doit être guérie par l’Esprit saint pour agir contre le “chaos extérieur” qui touche le monde, a-t-il insisté, évoquant les “ravages” causés par l’humanité à l’environnement, ou encore les souffrances endurées par les enfants à cause de la guerre.

Donner naissance à l’harmonie

Pour cela, l’Esprit saint agit donc comme une “sage-femme”, en donnant naissance à l’harmonie par “la contemplation et la louange” qu’il inspire dans les cœurs, a affirmé le pape François. L’Esprit fait ainsi “passer la joie de contempler avant la joie de posséder”, a-t-il expliqué, donnant en exemple la contemplation de la nature par saint François d’Assise et son Cantique des créatures – “Laudato sì, mi Signore…”.

Des trois personnes de la Sainte Trinité, l’Esprit saint est souvent le moins bien compris. Une des causes du mystère qui entoure l’Esprit saint réside dans son anonymat. En effet, l’Esprit ne possède pas de nom propre, contrairement aux deux autres Personnes divines. “Saint” et “Esprit” peuvent être dits également du Père et du Fils. Il s’efface par ailleurs derrière les charismes et les dons qu’il prodigue à l’Église. Souffle de vie, consolateur et avocat, l’Esprit saint est essentiel à l’existence du chrétien.

Revivez en images l’audience générale du 29 mai :