Le Ciel est-il un lieu physique où Dieu vit ?

S'il est facile d'imaginer le ciel comme un lieu physique où Dieu vit sur un trône, la réalité du paradis n’en est pas moins bien différente.





Dieu demeure-t-Il au ciel sur un trône au-dessus des nuages blancs ? Partiellement influencés par les anciennes mythologies grecque et romaine, les chrétiens se représentent souvent le paradis comme un lieu physique où Dieu, vieil homme avec une longue barbe, nous regarderait du haut de son trône. Pourtant, l’Église catholique enseigne bien que le paradis n’a pas une localisation précise.

Le Catéchisme de l’Église catholique, proposant une réflexion sur la nature du ciel dans sa section sur le Notre Père, énonce ainsi[CEC 2794] :

Cette expression biblique ne signifie pas un lieu [“l’espace”], mais une manière d’être ; non pas l’éloignement de Dieu mais sa majesté. Notre Père n’est pas “ailleurs”, il est “au-delà de tout” ce que nous pouvons concevoir de sa Sainteté. C’est parce qu’il est trois fois Saint, qu’il est tout proche du cœur humble et contrit.

Le Ciel est donc une “manière d’être” et n’est pas un espace physique. L’être humain a néanmoins besoin d’employer des mots humains pour essayer de se figurer et de verbaliser ce qui est indescriptible [CEC 2795] :

Le symbole des cieux nous renvoie au mystère de l’Alliance que nous vivons lorsque nous prions notre Père. Il est aux cieux, c’est sa Demeure, la Maison du Père est donc notre “patrie”. C’est de la terre de l’Alliance que le péché nous a exilés et c’est vers le Père, vers le ciel que la conversion du cœur nous fait revenir. Or c’est dans le Christ que le ciel et la terre sont réconciliés, car le Fils “est descendu du ciel”, seul, et il nous y fait remonter avec lui, par sa Croix, sa Résurrection et son Ascension.