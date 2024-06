Pour l’EVJF de leur amie, elles ont accueilli un invité plus que VIP

Avant le mariage a lieu le traditionnel enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, moment de (très) joyeuses retrouvailles entre amis. Pour celui de Daniela, jeune espagnole fiancée à Gabriel, ses amies ont décidé d'ouvrir le bal des festivités avec un invité surprise : le Saint-Sacrement.

Une amie se marie, et voici venir l’étape ô combien cruciale qui précède le mariage : celle du traditionnel “enterrement de vie de jeune fille”, qui n’a d’ailleurs souvent rien de la solennité ni de la tristesse de l’enterrement. Choyée par ses amies, la future mariée se laisse porter au gré d’activités plus ou moins originales, dans une destination demeurée secrète jusqu’à la dernière minute. Et si les “EVJF” ont longtemps eu la réputation d’être un peu kitsch, voire d’être le lieu de la démesure et de toutes les permissivités, ils sont désormais un moyen de se retrouver entre amies au cours d’un weekend festif sans être excessif. Certaines ont même choisi de mettre Dieu au centre de cette activité, à l’image des amies de Daniela, une jeune espagnole qui s’apprête à épouser Gabriel. Dans une vidéo publiée le 22 mai et visionnée par près de trois millions d’abonnés sur Instagram, la fiancée retrouve son promis devant le Saint-Sacrement, exposé dans une chapelle pour étudiants, avant d’ouvrir les festivités.