Des bières “blindées” de grâces

Agriculteurs dans le Loir-et-Cher, Anne-Claire et Philippe Plu sont aussi brasseurs depuis quelques mois. Avec leurs jolies étiquettes à l’effigie de saints, leurs bières sont une invitation à prier avant de se désaltérer.

Boire une petite mousse en fin de journée, lorsque le soleil décline, entouré de proches fait décidément partie de ces petits plaisirs qui donnent à la vie toute sa saveur. “La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux”, aurait déclaré Benjamin Franklin. Et il ne croyait pas si bien dire ! À la ferme des Villettes, dans le Loir-et-Cher, Anne-Claire et Philippe Plu auraient pu en faire leur devise. Agriculteurs et catholiques, ils se sont lancés fin 2021 dans l’aventure houblonnée… et missionnaire “On vendait auparavant notre orge brassicole pour d’autres marques de bières dont Heineken et 1664”, confie Anne-Claire à Aleteia. Dans les premiers temps, ils décident simplement de faire eux-mêmes de la bière. Mais il manquait quelque chose. “Nous avons remis notre projet entre les mains du Seigneur. Je me souviens avoir entendu dans mon cœur après être allée communier : ‘Je veux que tu me fasses rentrer dans la maison de toutes les familles’”, se souvient-elle.

Quand la bière part de la ferme elle est déjà blindée de grâces !

Elle a alors l’idée de donner un supplément d’âme à ses bières grâce à de belles étiquettes. “Je voulais qu’il y ait un beau dessin sur l’étiquette, quelque chose qui attire l’âme.” Anne-Claire prend alors contact avec l’illustratrice Madeleine Riveron de l’atelier Petit Page qui embarque dans le projet. Et quel projet : il ne s’agit pas seulement d’une belle étiquette devant les yeux mais d’une mission. “J’ai la conviction que la France se relèvera par la prière”, assure-t-elle. “Quand je colle les étiquettes, à la main, je prie pour celui qui va acheter la bouteille, celui ou celle à qui elle va être offerte si c’est le cas, et pour ceux qui vont la boire. Je prie pour eux et pour leur famille. Quand j’ai étiqueté pendant quatre heures, j’ai prié pendant quatre heures.” Avant de conclure dans un sourire : “Quand la bière part de la ferme elle est déjà blindée de grâces !”

Ferme des Villettes

Vendues uniquement dans des abbayes, des monastères ou directement dans leur ferme, les bières sont achetées par des personnes au courant de leur mission : quand elles achètent la bière, elles s’engagent aussi à prier à leur tour pour les personnes à qui elle est dédiée ou pour une intention qui leur est propre si c’est pour leur consommation personnelle. Et pour celles et ceux qui seraient en panne d’inspiration pas de panique, une intention particulière accompagne chaque bouteille, elle est inscrite sur l’étiquette en-dessous du dessin. On peut ainsi lire “Une prière pour avoir le courage d’aller me confesser”, “Une prière pour les grands-parents”… Au total, 8.000 bouteilles sont ainsi vendues chaque année. “C’est un projet profondément missionnaire”, reprend encore Anne-Claire. “Maintenant je peux dire au Seigneur : ‘Ça y est, je vous ai fait entrer dans la maison !”