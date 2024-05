Fourgon pénitentiaire attaqué : que saint Adrien veille sur les victimes

Deux agents pénitentiaires ont été tués, et trois autres gravement blessés, mardi 14 mai lors de l'attaque d’un fourgon à la hauteur du péage d’Incarville (Eure) sur l’autoroute A154. Que saint Adrien de Nicomédie, saint patron des gardiens de prison, intercède pour eux.

Une attaque meurtrière odieuse. Ce mardi 14 mai, aux alentours de 11 heures, un fourgon pénitentiaire a été attaqué à la voiture bélier par plusieurs individus armés de fusils à pompe au niveau du péage d’Incarville, dans l’Eure. Provenant du tribunal judiciaire de Rouen, il se rendait à la prison d’Évreux et transportait un criminel multirécidiviste, Mohamed Amra, condamné par le tribunal d’Évreux pour vol avec effraction. L’individu était par ailleurs mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il a réussi à prendre la fuite avec les assaillants.

Dans cette attaque particulièrement violente, deux agents de la pénitentiaire sont décédés, victimes de tirs à l’arme lourde. L’un était marié et père de deux enfants d’une vingtaine d’années tandis que l’autre s’apprêtait à devenir père, laissant une femme enceinte de cinq mois. Trois autres agents ont été blessés. À cette heure, le pronostic vital de deux des trois agents blessés est engagé. Les chrétiens peuvent unir leur prière et confier les victimes et leur famille à saint Adrien de Nicomédie, saint patron des gardiens de prison. Ce martyr du IVe siècle, persécuteur puis persécuté, marié, prêtera sans doute une oreille attentive aux victimes de ce drame. Officier romain en charge des supplices réservés aux chrétiens à la suite de l’édit de Dioclétien en 303, Adrien se convertit et subit à son tour la torture à Nicomédie (actuellement Izmit en Turquie).