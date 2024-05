Azzurra Carnelos a préféré sauver la vie de son enfant plutôt que la sienne

Azzurra Carnelos, une jeune mère italienne a fait le choix courageux de retarder son traitement contre le cancer pour protéger la vie de son enfant à naître. Elle est décédée le 13 avril 2024.





Aujourd’hui, l’Italie découvre une autre histoire semblable à celle de Gianna Beretta Molla et de Chiara Corbella Petrillo. Gianna Beretta Molla (1922-1962) est une sainte très appréciée dans le monde entier. Lorsqu’une tumeur lui a été diagnostiquée, elle a décidé de ne pas subir d’opérations pour ne pas mettre en danger la vie de son enfant à naître. Grâce à son sacrifice, sa fille est née en parfaite santé, mais Gianna est malheureusement décédée une semaine après la naissance. Pour sa vie exemplaire de sainteté et pour sa défense de la vie à naître, elle a été canonisée par l’Église.

Cette histoire est similaire à celle de la Servante de Dieu Chiara Corbella Petrillo (1984-2012), dont le procès de béatification a été ouvert en 2018. Cette jeune femme a perdu ses deux premiers enfants peu après leur naissance. Lors de sa troisième grossesse, un cancer lui a été diagnostiqué, mais Chiara a refusé certains traitements afin de protéger la vie de son enfant. Son fils Francesco est né en parfaite santé en mai 2011 et après l’accouchement, Chiara a entamé une chimiothérapie. Cependant, la maladie a persisté et elle n’a pas guéri. Chiara meurt en 2012, à l’âge de 28 ans, laissant derrière elle un témoignage d’amour pour les autres et de don de soi.

Pas de plus grand amour

Azzurra Carnelos est décédée à l’âge de 33 ans, le 13 avril 2024. Cette jeune femme italienne avait vaincu un cancer du sein en 2019. Elle s’est ensuite mariée en 2022 et malgré ses craintes de ne pas pouvoir avoir d’enfants, elle est tombée enceinte en 2023. Malheureusement, alors qu’elle en était à son cinquième mois de grossesse, les médecins ont constaté que le cancer du sein était réapparu, et cette fois-ci de manière plus violente. Ils recommandent alors à Azzurra de commencer un traitement par chimiothérapie. Mais pour elle, il est hors de question de mettre en péril la vie de son enfant. Elle mène donc sa grossesse à son terme et donne naissance à un petit garçon, Antonio, en août 2023. Elle profite de ses premiers mois en tant que maman et reprend rapidement sa chimiothérapie. Mais la maladie progresse de manière irréversible. Elle décède entourée de sa famille, chez elle à Oderzo en Italie, quelques mois plus tard, laissant un témoignage héroïque.

Comme l’a souligné Monseigneur Corrado Pizziolo, évêque de Vittorio Vénétie : « C’est une vraie page d’Évangile. Azzurra a donné sa vie pour les autres, pour son enfant. Nous nous réunissons pour prier pour elle, en la remerciant pour ce grand cadeau : une leçon de vie qui témoigne de la grande capacité d’amour qui anime tant de nos familles ». Lors des funérailles, le père Massimo Rocchi a ajouté : « Je souhaite que la lumière d’Azzurra demeure pour toujours dans nos vies. Son courage et son amour laissent une empreinte indélébile. Comme Jésus nous l’a enseigné : “Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres” ».