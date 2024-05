Marcher vers Assise peut transformer votre vie

Indécis, hâtez-vous ! Il ne reste plus que quelques places pour marcher dans les pas de saint François d’Assise début juin !

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire à la marche spirituelle vers Assise du 3 au 9 juin prochains ! Besoin de souffler après des examens, de confier une intention de prière à saint François ou à Carlo Acutis ou tout simplement de prendre un vrai temps de repos « pour vous » ? Ce pèlerinage dans la vallée de Rieti jusqu’à Assise est une occasion exceptionnelle de se ressourcer, physiquement et spirituellement.

Aleteia et Magnificat, en partenariat avec l’agence Ictus Voyages, proposent de marcher dans les pas de saint François du 3 au 9 juin 2024, au départ de Rieti et jusqu’à La Verna, en passant par Assise, avec un trio d’accompagnateurs de qualité. Découvrez les principaux sites franciscains avec Mathilde de Robien, journaliste d’Aleteia et auteur de nombreux ouvrages sur la spiritualité et le couple, le Père Etienne Méténier, prêtre de la Communauté des Béatitudes, spécialiste de l’Écriture sainte, et François Molliet, guide-conférencier, spécialiste de saint François d’Assise.

Une marche qui peut véritablement changer votre vie, et ce pour deux raisons : parce que vous plongerez, à travers la spiritualité franciscaine, au cœur même de l’Évangile, et parce que saint François ne laisse pas indifférent. Si vous vous laissez toucher par l’humilité et la bonté du Poverello, ainsi que par l’immense amour qu’il vouait à Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même.

Pratique Du 3 au 9 juin 2024, la rédaction d'Aleteia vous propose de mettre vos pas dans ceux de saint François, de la vallée de Rieti à Assise. Informations et réservations en cliquant ici

Découvrez les lieux qu’Aleteia vous propose de visiter :