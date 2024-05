Comment atteindre le plein potentiel que Dieu vous a donné ?

Jésus a laissé son exemple à l’homme pour qu’à son tour, il puisse l'imiter. Pour y parvenir, chacun est appelé à découvrir les qualités que Dieu a déposées dans son cœur. Voici quelques conseils pour y parvenir.





Depuis l’enfance, chaque homme a des rêves qu’il aimerait réaliser, et pour ce faire, il a besoin de développer ce qu’il a en lui. Comment y parvenir ? Il est important d’être toujours uni à la volonté de Dieu, qui a de merveilleux projets pour chacun, en approfondissant une amitié avec Lui par la prière et en coopérant à son œuvre dans sa vie. L’objectif est d’atteindre le Ciel, et pour cela, il est important de faire de son mieux pour multiplier ses talents et vivre une vie vertueuse. Voici quelques conseils que vous pouvez mettre en pratique pour atteindre cet objectif et développer tout votre potentiel, sous l’inspiration de l’Esprit saint et en imitant les qualités de Jésus qui est, par excellence, l’homme le plus vertueux.



INVESTIR SON TEMPS AVEC SAGESSE



Selon une étude du mouvement Alpha, une personne qui vit 70 ans passe en moyenne 20 ans et trois mois à dormir, 10 ans et cinq mois à regarder la télévision, 7 ans et six mois à manger et à boire, 5 ans et neuf mois à voyager par n’importe quel moyen de transport, 18 mois à faire la queue et 6 mois à attendre aux feux de circulation. Mais à qui et à quoi sera consacré le reste du temps ? Ne vous laissez pas submerger et piéger par la routine du quotidien, mais investissez votre temps pour en laisser à Dieu, et pour mettre à profit vos talents et vos vertus.



UTILISER LES DONS QUE DIEU nous A DONNÉS



Dieu a donné à chaque personne des capacités et des talents différents afin que chacun puisse les développer et qu’elles complètent les capacités des autres. Il est important de prendre conscience de ces dons différents que Dieu a donnés à chaque personne. Chaque homme est un petit reflet du Dieu infini, il est une créature unique et merveilleuse, différente de toutes les autres. C’est pourquoi, au lieu de chercher à imiter les autres, chaque personne est encouragée à développer ce qui fait sa différence et son unicité.



NE PAS PERDRE DE VUE SON VÉRITABLE OBJECTIF



Lorsqu’une personne a trouvé ses talents et la voie qui lui convient pour glorifier au mieux le Seigneur, elle peut parfois être distraite par son ambition ou par d’autres modèles de réussite. Il lui arrive alors de regarder les choix de vie et les réalisations des autres, en s’éloignant ainsi de Dieu et de Sa volonté. Au contraire, il est important de ne pas détourner son attention de l’essentiel et de rester concentré sur son véritable objectif, c’est-à-dire Dieu et le chemin unique qu’il trace pour chacun.



FRÉQUENTER DES AMIS INSPIRANTS



Passez du temps avec des personnes qui vous rapprochent du Ciel et qui mènent une vie vertueuse. Cherchez à vous entourer de personnes dont vous admirez les valeurs et la vision de la vie et du monde. Leur exemple et leur expérience vous encourageront dans votre croissance personnelle et sur le chemin de la sainteté. De plus, fréquenter ces personnes vous conduira à une véritable transformation intérieure.



DEMANDER LA SAGESSE



La sagesse est nécessaire pour pouvoir distinguer ce qui est bon et ce qui est le mieux pour sa vie, selon la volonté de Dieu. Elle ne peut être acquise que par son seul savoir, son habileté ou ses compétences. C’est un don qui vient de l’Esprit Saint et qui s’obtient par la prière. La sagesse permet d’entendre l’appel très personnel que Dieu a pour chacun et de discerner le bon chemin. Guidé par la sagesse, il ne vous restera plus qu’à passer à l’action pour déployer en vous la volonté de Dieu.