Les jeunes sont bien au rendez-vous de la générosité

La générosité des Français n’a pas faibli en 2023 malgré une inflation record, révèle la 5e édition du Baromètre de la Solidarité réalisé par l’Ipsos pour les Apprentis d’Auteuil. Et les jeunes ne sont pas en reste. Cette année encore, la part de donateurs est plus élevée chez les moins de 35 ans (56%) que dans le reste de la population.

La jeunesse est décidément généreuse et pleine de surprise ! Alors que l’inflation a atteint en 2023 un niveau record, plus de la moitié des Français (51%) ont quand même fait un don en 2023, révèle le baromètre annuel de la solidarité réalisé par l’Ipsos pour les Apprentis d’Auteuil. Le montant moyen des dons qu’ils déclarent avoir effectués a par ailleurs augmenté de 11,4% pour l’ensemble des Français, atteignant 371 euros par donateur. Cette année encore, la part de donateurs est plus élevée chez les jeunes âgés de moins de 35 ans (56%) que dans le reste de la population. Un chiffre qui vient confirmer la dynamique observée depuis quelques temps sur leur place parmi les donateurs (+33% de jeunes donateurs en trois ans).

Autre fait notable pour les jeunes, leur participation à des actions de bénévolat. Près de la moitié des jeunes ont participé à des actions de bénévolats. Ils étaient 44% des moins de 35 ans a participé à une maraude, une collecte de vêtements ou encore des actions en faveur de l’environnement contre 28% des Français. Des chiffres réjouissants qui viennent contredire la petite musique bien souvent entendue qui soutient que les jeunes générations se désintéressent du bien commun et se montrent plus individualistes qu’avant.

L’aide aux personnes démunies chère aux Français

Les Français disposant de très hauts revenus (au moins 120.000 euros net annuels au sien du foyer, ndlr) se sont eux aussi montrés beaucoup plus généreux cette année. En 2023, 81% d’entre eux ont donné. Il s’agit d’une proportion record depuis la création du baromètre 55% d’entre eux ont participé à des actions de bénévolat.

Concernant les causes soutenues par les Français, “l’aide aux personnes démunies” arrive en tête du classement pour 2024 avec 38% (+ 6 points). Elle est suivie de près par la santé et la recherche médicale. La cause de “l’enfance, la jeunesse et l’éducation” progresse cette année auprès des Français en se plaçant en 4ème position dans le classement (24%, +4 points).